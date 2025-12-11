【ボークス名古屋ショールーム】 12月20日 リニューアル予定 所在地： 愛知県名古屋市中区大須4-1-71 矢場町中駒ビル2F

ボークスは、ボークス名古屋ショールームを12月20日にリニューアルオープンする。所在地は愛知県名古屋市中区大須4-1-71、矢場町中駒ビル2F。これに伴い同ビル3Fにあった仮設店舗は12月8日から休業している。

リニューアルオープンに伴い、12月20日、21日には「グランドオープニングフェア」を開催する。ホビーフロアのフェアを展開し、「出張ホビーラウンド」として11月に開催された「ホビーラウンド33」で展示したプラキット、レジンキットの完成品の展示を行なう。

グランドオープニングフェア

また「ワールドミニズエキシビション」も実施。海外のミニチュアメーカー製品を直輸入する「ワールドミニズ」完成品を50点以上展示する。この他「ノーゲーム・ノーライフ」の物販イベント＠ゲーマー達はボークス名古屋ショールームを征服するそうです」を2026年1月12日まで実施。スケールモデル「SWS」やワールドミニズの蔵出し販売も、塗装実演も実施する。

ワールドミニズエキシビション

12月21日にはドールフロアのフェアを展開する。11時～19時まで実施し、10時から入場順抽選を実施する。名古屋では初登場となるDDの「ドリームチョイス」を実施する他、「ドルパ54アフターイベント」として新作商品を販売する。また、SNSでハッシュタグキャンペーンなどを実施する。

「ドリームチョイス」イメージ

創作造形(C)造形村/ボークス