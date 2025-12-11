【あみあみフィギュア大賞2025】 12月11日 発表

大網は、同社通販サイト「あみあみ」にて“2025年に1番売れたフィギュア”を算出した「あみあみフィギュア大賞2025」を12月11日に発表した。

「あみあみフィギュア大賞2025」では「美少女スケールフィギュア部門」、「美少女ミニフィギュア部門」、「美少女プラキット部門」、「特撮・ヒーローフィギュア部門」の4つの部門に加え、新たに「美少女オリジナルイラスト部門」、「美少女アクションフィギュア部門」、「美少女オリジナルアクションフィギュア部門」、「ロボット部門」を設立して、それぞれの1位を「あみあみフィギュア大賞」として選定するとともに「特別賞」を設置している。

なお、2025年内に発売または発売予定のフィギュアを対象として、同社独自の販売データ（販売数・金額など）を元にランキングを構成している。

各受賞・入賞商品は、2026年2月8日開催予定の「ワンダーフェスティバル2026[冬]」の「あみあみホビーキャンプ」ブースにて展示を予定している。

さらに、フリーライターのマフィア梶田さんと声優の中村悠一さんによるYouTubeチャンネル「わしゃがなTV」にて特別番組を12月11日20時に公開する。さらに、「4GamerSP チャンネル」では「おまけ動画」として、過去のあみあみフィギュア大賞をピックアップする。

あみあみフィギュア大賞2025

「わしゃがなTV」特別番組

出演（敬称略）：マフィア梶田／中村悠一

チャンネルURL：https://youtu.be/AWtnOMmSulw

公開日時：2025年12月11日20時 予定

