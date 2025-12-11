１１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２７．１８ポイント（０．７０％）安の３８７３．３２ポイントと３日続落した。

前日までの軟調地合いを継ぐ流れ。中国経済の先行き不透明感が引き続き重しとなっている。これまでに報告された月次経済統計では、内需の弱さを示唆する内容が多い。また、週明け１５日に１１月の小売売上高や鉱工業生産など、金融統計も１５日までに発表されることも気がかりだ。内容を見極めたいとして、様子見ムードも漂っている。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国の政策に対する期待感や、米国の金融緩和などが支えだ。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１０日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、予想通り０．２５％の追加利下げを決定。中国でも金融緩和の余地が広がると期待されている。また、中国では２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議が近く開催される見通しだ（２０２４年は１２月１１〜１２日に実施）。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、不動産の下げが目立つ。金地集団（６００３８３／ＳＨ）が４．５％安、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が４．０％安、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）と光明地産（６００７０８／ＳＨ）がそろって３．９％安、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が３．８％安で引けた。国際通貨基金（ＩＭＦ）は１０日に発表したリポートで、不動産危機を解決するには、今後３年間で対ＧＤＰ比５％に相当する資金を投入する必要があると指摘。２５年ＧＤＰを基に計算すると、必要な金額は今後３年間で約７兆人民元（約１５４兆円）に上るという。ハードルの高さが投資家の失望を呼んだ。

ハイテク株も安い。産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が４．５％、インターネット・セキュリティーの三六零安全科技（６０１３６０／ＳＨ）が４．３％、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が２．８％、フィンテック中国大手の恒生電子（６００５７０／ＳＨ）が２．４％、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が２．３％ずつ下落した。消費関連株、素材株、自動車株、インフラ関連株、運輸株、保険・証券株なども売られている。

半面、医薬株はしっかり。昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が３．０％、北京福元医薬（６０１０８９／ＳＨ）が２．５％、甘李薬業（６０３０８７／ＳＨ）が２．０％、健康元薬業集団（６００３８０／ＳＨ）が１．１％、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が０．８％ずつ上昇した。銀行株やエネルギー株の一角も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．０９ポイント（０．０４％）安の２４８．７７ポイント、深センＢ株指数が１０．１２ポイント（０．７９％）安の１２６６．８３ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）