DHC×スヌーピー新作♡透明感ケア「薬用ディープクレンジング」限定登場

DHCから、透明感※1のあるクリアな肌へ導く「DHC 薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」が、スヌーピーコラボの限定パッケージで発売されます。第三弾となる今回は、シリーズ累計1.2億個※2を突破した人気クレンジングが、キュートなスヌーピーデザインをまとって登場。ウッドストックを抱きしめる姿や星を眺める表情など、どちらも手元を見るたびにときめく可愛さ♡数量限定のため早めのチェックがおすすめです。

透明感※1へ導く3ステップ処方

「DHC 薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」は、酸化ぐすみ※3に着目した「トリプルブライトナーオイル」を配合。

ハトムギオイルやコメヌカオイルなどが、古い角質や酸化皮脂へ「ゆるめる」「分解※4」「取りのぞく」の3ステップでアプローチします。

毎日のクレンジングでクリアな肌を育み、スキンケアがなじみやすい状態へ整えます。

ululis×エスターバニー初コラボ♡限定ピンクミーでうるサラ髪へ

すっきり落ちるのに心地よい使用感

毛穴の奥までなじむなめらかなオイルが、濃いメークや余分な皮脂、角栓までスムーズにオフ。水とサッと馴染む処方で、洗い流したあとはベタつかずスッキリ♪

「オイルは重い」という印象を覆す軽やかな使い心地が魅力です。毎日のクレンジングが気持ちよく続けられる使用感は、忙しい女性の強い味方になってくれます。

保湿しながらすこやかな肌へ♡

スペイン産オリーブ果実からわずかしか採れない希少な「フロール・デ・アセイテ※6」を保湿成分として配合。皮脂に近い組成で、洗いながら肌のうるおいを守ります。

さらに、整肌成分であるソウハクヒエキスやビタミンC誘導体を配合し、みずみずしい透明感※1をサポート。汚れを落としながら素肌を大切にしたい方へぴったりです。

※1:キメを整えることによる

※2: 1995年12月～2024年12月末日までのシリーズ総販売個数(サイズ違い、コラボ品等を含む)

※3:古い角質汚れによる

※4:古い角質を取りのぞくこと

※5:角質層まで

※6:保湿成分

数量限定のスヌーピーパッケージをお見逃しなく

今回のスヌーピーコラボパッケージは、「キュート」と「スター」の2種類で、どちらも毎日のクレンジング時間を思わず楽しみにしてくれる可愛さです。

「DHC 薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」は、単品2,717円（税込）、2種セットは4,609円（税込）とお得♡数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

透明感※1のある素肌を目指しながら、お気に入りのスヌーピーと癒しのスキンケアタイムを過ごしてみてください。