『鬼滅の刃』順位上げたキャラは？ クリスマスケーキ売れ筋ランキング2位に注目
アニメ『鬼滅の刃』のクリスマス限定デザインのプリントケーキが現在、プリロール公式サイトにて予約受付中。売れ筋ランキングも発表されており、3位まで公開された。
【写真】目が怖い！猗窩座や童磨の『鬼滅の刃』公式クリスマスケーキ
プリロールの商品は全て公式ライセンス商品で、版権契約を交わしており、今回のケーキは選べる豊富なXmasデザインが全16種。
たっぷりの甘酸っぱいイチゴが入ったケーキは、購入時に「ホイップクリーム」か「チョコクリーム」を選ぶことができ、クリスマスイブ12月24日お届けの注文締切日は16日までとなっている。
きのう10日の売れ筋は、1位が冨岡義勇、2位が時透無一郎、3位が上弦の鬼・童磨だったが、現在11日（16時）の順位は1位が冨岡義勇、2位が童磨、3位が時透無一郎となっている。
■商品名
クリスマスプリケーキ
■商品価格
5,670円（税込）※クール便送料別
■商品サイズ
ホールケーキ 5号サイズ（直径15cm×高さ7cm）
■注文方法
商品専用サイトより注文
■配送形態
ヤマト運輸によるクール便配送
