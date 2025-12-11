巨人の泉口友汰内野手（26）が11日、母校の和歌山県御坊市立野口小学校を訪問した。体育館に集合した全校生徒や、2年生時の担任の先生などに迎えられ笑顔。「プロ野球選手になって、この小学校に帰ってくることができたらいいなと思って毎日やってて、今日本当にここに来ることができてうれしく思います」と話した。

児童には夢や目標とするものに対し「好きであること」を説き「僕も野球が好きだからここまで頑張ってこれた。そういう気持ちでやっていってほしい」と伝えた。キャッチボールや質問コーナー、給食、昼休みで児童と交流。「懐かしい。僕が通ってた当時からあんまり変わってなくて。なんか凄く心が浄化されました」と振り返った。

児童からは自身の応援歌もサプライズで披露され「やっぱり子供たちに歌ってもらえるのは凄く嬉しい。僕も小さい時はプロ野球選手の応援歌覚えたりしたので凄く嬉しかった」と感激。熱烈なエールを受けた26歳は「凄く応援されてるなということは肌で感じましたし、これからもしっかり頑張っていかないといけないなと。凄く身が引き締まる思い」と思いを新たにした。