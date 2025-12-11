◇WTT ファイナルズ香港（日本時間10日〜14日）

卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港が開幕し、11日女子1回戦から伊藤美誠選手(世界ランク8位)と長粼美柚選手(同15位)が対決しました。

片方の山に日本選手が6人中5人固まったことで序盤で日本人対決が。同日に行われた大藤沙月選手と橋本帆乃香選手の対戦は大藤選手が4-0でストレート勝利を飾っています。

第1ゲームからし烈な戦いが繰り広げられます。伊藤選手がポイントを取れば長粼選手も奪い返すと一進一退の攻防。デュースの結果伊藤選手が先取します。第2ゲームは序盤に長粼選手がゲームを作っていきますが、逆転され先に伊藤選手にゲームポイントを奪われます。そこから粘りを見せた長粼選手が14-12で取り返します。

第3ゲーム、第4ゲームを伊藤選手が連取。第5ゲームは6-6から長粼選手が怒とうの連続ポイントで勝利をつかむと、第6ゲームは再びデュースまで持ち込まれる熱戦。長粼選手が奪い最終ゲームにもつれ込みます。1時間を超える熱戦は4-3（10-12、14-12、8-11、9-11、11-6、13-11、11-4）で長粼選手が勝利しました。

次戦はどちらが勝ち上がっても強豪の中国選手が対戦相手。女王の孫穎莎選手と王芸迪選手(同5位)の勝者と対戦します。