コンパクトなのにパワフル！微粒子も逃がさない。見えないストレスを除去してくれる【ダイソン】のコードレス掃除機を買うならAmazonで
もっと小さく、もっと軽く。性能はそのままに新しくなった【ダイソン】のコードレス掃除機がAmazonでお得に買える！
ダイソンの掃除機は、毎分最大107,000回転を誇るダイソン デジタルモーターV8を搭載し、F1マシンのエンジンを凌ぐ高速回転によって高い吸引力を生み出すコードレスクリーナーである。強力な遠心力を発生させ、微細なゴミを空気から分離してクリアビンに弾き飛ばす。
ポストモーターフィルターは0.3ミクロンの粒子を99.99パーセント捕らえ、製品全体で空気清浄効果を発揮。音響工学に基づいた静音設計により、振動を吸収しながら運転音を抑え、快適な掃除時間を提供する。
最長40分の運転時間（モーター駆動ヘッド使用時は約30分）を実現し、安定した吸引力が持続。軽量でバランスのとれた設計により、狭い場所や高所の掃除も自在にこなせる。衛生的なゴミ捨て機能はワンタッチで操作可能。LED隙間ノズルや隙間ノズル、コンビネーションノズル、ミニモーターヘッドなど多彩なツールが付属し、用途に応じた掃除が可能。収納用ブラケットにより、本体とツールをまとめて収納しながら充電でき、必要な時にすぐ使える。
微細な粒子も、暗がりの隙間も、布団の奥の髪の毛も。掃除の精度と快適性を両立する一台である。
