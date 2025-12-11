秋田地方気象台は「大雨と雷および突風に関する秋田県気象情報」を午後4時25分に発表しました。



県内では前線や暖かく湿った空気の影響で大雨となっているところがあります。



11日夜遅くにかけて、土砂災害に警戒が必要です。



また、低い土地の浸水や河川の増水、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうにも注意してください。



11日夜には低気圧が千島近海に進み、寒冷前線が東北地方を通過する見通しです。





このため、秋田県では断続的に雨が降り、大雨となるところがある見込みです。また、低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、大気の非常に不安定な状態が続き、積乱雲が発達して雷の発生する所がある見込みです。このあと県内で予想される1時間降水量は、多い所で15ミリ、11日18時から12日18時までに予想される24時間降水量は、多い所で50ミリです。県内は、これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があります。11日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。また11日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。今後発表される気象情報に留意してください。