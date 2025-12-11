長期休みに行きたい「岐阜県の穴場秘境」ランキング！ 2位「夫婦滝」を抑えた1位は？【2025年調査】
都会の喧騒（けんそう）から離れ、深い森や静かな渓谷にそっと身を置くと、時間の流れがゆっくりと変わっていくように感じられます。観光地として名高い場所も魅力的ですが、あまり知られていない“穴場の秘境”には、訪れた人だけが味わえる特別な感動があります。長い休みだからこそ、普段行けない場所へ足を伸ばしたい。そんな思いをかき立てる秘境とはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月27日〜12月1日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたい「岐阜県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
(文:坂上 恵)
2位：夫婦滝／54票岐阜県郡上市にある夫婦滝（めおとだき）は、国道156号線沿いの大きく回ったカーブの奥にある、長良川最源流の滝です。二筋の滝が寄り添うように流れ落ちる様子から、夫婦の名がつけられたとされています。駐車場から滝壺まで、約200mの途中には、長良川源流湧水と名付けられた湧き水もあります。ドライブ途中の休憩スポットとしても人気です。
回答者からは「二つ並ぶ滝の景観が美しく、自然の迫力と癒しを感じられるから」（20代女性／静岡県）、「2本に流れる滝を見たい。マイナスイオンを浴びてリフレッシュできそう」（40代女性／群馬県）、「名前が縁起が良いので、夫婦で行ってみたいです」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：飛騨大鍾乳洞／58票岐阜県高山市にある飛騨大鍾乳洞（ひだだいしょうにゅうどう）は、標高900m前後の高地に位置する観光鍾乳洞です。洞内の平均気温は年間を通して約12℃と低く、夏でも涼しく見学できます。約2億5千万年もの歳月をかけて形成されたとされる洞内には、日本有数の規模の鍾乳石など、自然が作り出した神秘的な造形美が広がっています。隣接する大橋コレクション館では、鍾乳洞発見者が収集した貴重なコレクションを見学できます。
回答者からは「国内最大級の鍾乳洞といわれているので行ってみたい」（40代女性／神奈川県）、「大きい鍾乳洞で見ごたえがある気がする。冬に氷柱を見られるのもよい」（40代女性／東京都）、「階段・手すり・照明が整備されていて、子ども連れでも比較的安全に見学可能だから。また、足湯・お土産屋・レストランもあり、家族連れに便利だと思うから」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
