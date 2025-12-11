「なんだこの美しい生物は」ぱーてぃーちゃん信子、“馬鹿みたいに盛れた”激変ショットを公開！ 「だれ？www」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子さんは12月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。激変ショットを公開し、話題となっています。
【写真】ぱーてぃーちゃん信子の“馬鹿みたいに盛れた”激変ショット
ファンからは「え！美人！」「ビジュ良すぎる」「金髪もよく似合うなぁ…」「だれ？www」「なんだこの美しい生物は」「ポテンシャルが高すぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「え！美人！」信子さんは「今日はお仕事でノブリナ・カーペンターになりまんた」とつづり、2枚の写真を投稿。金髪のウィッグや海外風のメイクによって、別人のような姿に変身しています。「馬鹿みたいに盛れた」と、自身でも満足のいく仕上がりのようです。
メンバーの変身ショットに「控えめに言って最高なんだが」ぱーてぃーちゃんのマネジャーの公式Xアカウントは11月5日、メンバーのすがちゃん最高No.1さんが“平成男子”に変身した姿を公開。それに対して、信子さんは「は？？？？？？？？？ 控えめに言って最高なんだが。なんでいつもこれじゃないわけキモ。ずっとこれでいろや」と称賛していました。今回の信子さんの変身ぶりに、すがちゃん最高No.1さんがどう思っているのか気になるところです。
