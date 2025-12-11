Image: Wirestock Creators / Shutterstock.com

今あるものも、20年後には「レトロ」と呼ばれる。

昭和100年の今年、レトロブームは冷める気配がありません。喫茶店やカセットテープ、ルーズソックスにパンクファッション、使い切りカメラやたまごっちなどがSNSで話題に。ギズモードでも80年代風スニーカーや「ずとまよ」コラボのラジカセなど、何度か紹介しています。

しかしレトロブームが起きているのは日本だけではなく、海外でも「レトロテックはグッとくる」と人気です。しかも、外見だけレトロで中身は最新ガジェット…の「レトロ風」ではなく、機能やスペックまでガチのレトロアイテムが若者のハートをつかんでいるんだとか。

BBCの記事によると、ブラックフライデーの期間中も、イギリスのAmazonではレトロをテーマにした商品の人気が急上昇していたとのこと。

たとえば、DVD。サブスク全盛期の今、なぜあえてDVDなのか…といえば、ひとつのキーワードは「所有感」なのだそう。ケースに入ったDVDって、表はキレイにプリントされて、裏返すとピカピカで、たしかに自分だけの宝物という感じがしますよね。さらに時代をさかのぼったレコードも、同じかもしれません。

他にも今になって人気なのが、フィルム式のカメラ。いつでもどこでも何度でも撮り直しができるデジタルのカメラと違い、現像（この言葉ももはやレトロ）しないと見られないフィルムカメラは、一枚一枚の写真がとっても貴重。

そんな、手で触れることのできる「リアル感」がエモいのだといいます。インスタで共有することもできませんが、その一枚は加工することも盛ることもできない、色あせないリアルな思い出です。

ゲーム業界にも、レトロ旋風は起きています。オンラインゲームやダウンロード版が普及する中、今ひそかに人気なのが2005年に発売されたプレイステーションポータブル（PSP）。レトロというには近過去のような気もしますが、アップデートやダウンロードといった言葉と関係ないシンプルなゲームは、すでに一時代前のもの。PSPも10年ほど前にすでに生産終了されています。

好きな曲を好きなだけ聞けるサブスクを楽しむたびに、便利な世の中になったなーと感謝しますし、レンタルDVDを返しに行く手間を考えると、もうあのころには戻れないな…とも。でも、学生時代に買った思い出のCDを捨てられずに保管してあるのも事実。手書きの手紙をもらうと、感動しますしね。

レトロブームはいっときのブームでは終わらず、ひとつの文化として残っていく気がします。

Source: BBC