こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月11日は、ワイヤレス急速充電と自由な角度調整が可能なPhilips（フィリップス）の「マグネット式車載スマホホルダー DLK2301Q 」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

強力マグネットでしっかり吸着。フィリップスの「マグネット式車載スマホホルダー」が過去最安値に！

Philips（フィリップス）の「マグネット式車載スマホホルダー DLK2301Q 」 が8％オフ＋クーポン利用で1,000円オフ。

最大15Wのワイヤレス急速充電と、形状記憶合金アームによる自由な角度調整を備えた、使い勝手の良いアイテムが過去最安値で販売中です。

本製品は、MagSafe対応のiPhoneをマグネットでしっかり固定しながら、そのまま最大15Wでワイヤレス急速充電できる車載スマホホルダー。運転中にケーブルを抜き差しする必要がなく、ドライブ前にスマホの充電残量を気にするストレスから解放されます。

マグネットはN52グレードのネオジム磁石を採用し、スマホをしっかり吸着してくれるので車の走行中や急な曲がり角でもスマホが落ちる心配がありません。マグネット式なので片手でワンタッチ装着ができ、取り外しが簡単なのも◎

両面3Mテープを採用し、車内のダッシュボードやモニター、フロントガラスなど自分の好みの場所に取り付けできるのも嬉しいポイントです。

形状記憶合金アームで“自由な角度調整”が可能

もうひとつの特長が、形状記憶合金アームによる柔軟な角度調整に対応している点です。自由に曲げて位置調整でき、運転姿勢や車種に合わせて最適な視界にセット可能。ナビアプリの表示や操作性が向上し、安全性もアップします。

最大15WのMagSafe急速充電、形状記憶合金アームの自由な角度調整、安定したマグネット固定が魅力の「マグネット式車載スマホホルダー DLK2301Q 」。今なら過去最安値で手に入るので、車載ホルダーを新調したい人にオススメです。

Philips (フィリップス) 車載スマホホルダー マグネット magsafeホルダー 15W急速充電 携帯ホルダー 自由調整 超強力吸着 片手操作 車用ホルダー 3M粘着テープ 繰り返し利用可能 カー用品 全機種対応 DLK2301Q 4,580円 （8％オフ＋クーポン利用で1,000円オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年12月11日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source: Amazon.co.jp