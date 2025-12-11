パッドの傾きでポインターが動く。

PCでゲームをする人は、ゲームの起動や選択・決定などをキーボードとマウスで操作すると思います。いざゲームが始まると、ゲームパッドに持ち替えますよね。

今まではそれが当たり前でしたが、持ち替えの手間をゼロにする面白いゲームパッドが登場します。

ゲームパッドだけどマウス

Input Labsの「Alpakka 2」はグリップの左右にふたつずつ、ジャイロセンサーが内蔵されたゲームパッド。無線接続なので、PCから離れた場所からマウス操作でゲームを起動し、ゲームパッドでゲームに興じることができます。

ゲーム中にはついつい両手で握ったマウスが動いてしまいますが、それだけではポインターは動きません。パッド右側のボタン台座部分に触れた時だけ、ポインターの移動が可能になる仕組みになっています。

使えるデバイスはWindows 10/11、Steam Deck（Arch Linuxベース）、Linux搭載機器とのことです。

小さな文字をなぞれるほどの精細さ

こちらは初代の「Alpakka 1」によるデモ動画。どんな感じで動くのかがよくわかります。

操作は1000Hzのポーリング レートと超低遅延。上の動画は60fpsしかないので、ホントはもっとスムーズにポインターが動くのにそれをお伝えできず残念とのこと。体験するとスゴさが実感できるのでしょうね。

全てのボタンをカスタマイズ

ボタン割り当ても自由にカスタマイズできます。マウスをエミュレートするので、長押しやダブルクリックも設定可能。それらの設定は、手元の画面に表示されるのが親切です。指で憶えていてもたまに「アレ？ なんだったっけ？」ってなりますからね。

Image: Input Labs

ジャイロセンサーって？

またの名を「ジャイロスコープ」、日本語だと「角加速度計」と呼ばれ、船や航空機、カーナビなどに搭載される装置がジャイロセンサーです。カメラの手ぶれ補正やスマホにも入っている、けっこう身近な技術なんですよね。

それを応用し、マウス操作に活かしたのが「Alpakka 2」なのです。

持ち替えずにPCゲームを遊べる

マウスとして使えるとはいえ、普通のマウスの方が圧倒的に早くて楽なので事務仕事で使うにはやや不向きかも。ですがPCでゲームする人には、PC操作全般が無線でコレひとつで完結しちゃいますね。

「Alpakka 2」は、近々クラウドファンディングで出資金を募集予定。ゲーマーたちから支持を集めそうです。

Source: YouTube, INDIEGOGO, Input Labs via hackster.io