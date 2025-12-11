F組最大のマッチアップは日本のエースFW対オランダの世界的DF！米大手メディアが注目「36キャップで16得点」「かつてのように無敵ではないが…」【北中米W杯】
周知の通り、北中米ワールドカップの組合けが決定した。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、３月に欧州予選プレーオフを戦うウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアの１チームと同組となった。
米大手メディア『ESPN』はF組における注目対決として、日本代表の上田綺世とオランダ代表フィルジル・ファン・ダイクのマッチアップをチョイスしている。
オランダのフェイエノールトでリーグ戦18ゴールと大活躍している上田について、同メディアは「タケフサ・クボ（久保建英）やカオル・ミトマ（三笘薫）といったスターがひしめくなかで、日本の前線を牽引するのが、派手ではないがより献身的なウエダのような選手であることは、少し興味深いかもしれない」と報じた。
「ウエダは華やかなFWではないが、１トップとして力を向上させており、モリヤスの大胆な３−２−４−１システムで味方選手たちにベストの仕事をさせている。そのうえで、彼自身もゴールを狙い澄ます目を持つ。それは36キャップで16得点という記録に表れている」
一方で、ESPNは「その彼が倒さなければいけないのは、プレミアリーグ最高級のDFだ」と、遠藤航が所属するリバプールの主将ファン・ダイクについて伝えている。
「今季のリバプールの苦戦は、ファン・ダイクがもうかつてのように無敵ではないことを表している。だが、オランダのキャプテンが同国で最も影響力ある選手のひとりなのは変わらない」
サッカーの世界はあっという間に状況が変わる。上田が好調を続けられるか、ファン・ダイクがリバプールとともに調子を上げていけるのか、大会までの経緯にも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
米大手メディア『ESPN』はF組における注目対決として、日本代表の上田綺世とオランダ代表フィルジル・ファン・ダイクのマッチアップをチョイスしている。
オランダのフェイエノールトでリーグ戦18ゴールと大活躍している上田について、同メディアは「タケフサ・クボ（久保建英）やカオル・ミトマ（三笘薫）といったスターがひしめくなかで、日本の前線を牽引するのが、派手ではないがより献身的なウエダのような選手であることは、少し興味深いかもしれない」と報じた。
一方で、ESPNは「その彼が倒さなければいけないのは、プレミアリーグ最高級のDFだ」と、遠藤航が所属するリバプールの主将ファン・ダイクについて伝えている。
「今季のリバプールの苦戦は、ファン・ダイクがもうかつてのように無敵ではないことを表している。だが、オランダのキャプテンが同国で最も影響力ある選手のひとりなのは変わらない」
サッカーの世界はあっという間に状況が変わる。上田が好調を続けられるか、ファン・ダイクがリバプールとともに調子を上げていけるのか、大会までの経緯にも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】