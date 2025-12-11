フランスの“おいしい＆かわいい”が大集合！ミートパイにブイヤベース、インテリアも　高島屋大阪店でフランスフェア　１５日まで

高島屋大阪店・７階の催会場では１２月１０日、フランスフェアが始まりました。フランス直輸入のインテリアや雑貨のほか、ワインやジャム、バターなどの食料品が並んでいます。



フランスグルメのひとつ「パン」。フランスパン、クロワッサンなど代表的なものが並ぶなか、「ブリオッシュ サンジュ二」（７０２円）と呼ばれるフランスのサヴォワ地方に伝わるパン菓子も。卵とバターたっぷりの生地に、ピンクのアーモンドをのせて焼いているそう。





ほかにも、焼きたてを味わえるハムやチーズを使ったフランス流のホットサンド「クロックムッシュ」（１２００円）や、牛肉と野菜を１０時間煮込んでつくる「ドミニク特製牛肉のミートパイ」（６４８円）などがあります。そして、会場にはフランス各地の伝統料理を味わえるイートインコーナーも！世界三大スープのひとつ、マルセイユのブイヤベース（２９７０円・バゲット付き）や、リヨンの伝統料理である鶏肉のビネガー煮込み（１９８０円・バゲット付き）のほか、アルザス地方の郷土料理、豚肉製品の盛り合わせ（２６４０円・バゲット付き）なども味わえます。―――Ｑフランスってリッチでお高いものが多いイメージがありますが…（高島屋大阪店フランスフェア担当 押川裕雄さん）「（お客さんの目は）正直シビアにはなっています。その中でいいものがあれば、出し惜しみせず買うような感じですよね。こちらとしては『この商品知らなかったでしょう』とか、『この商品はここにしかないですよ』といった提案をしていくことで、お客さんの財布のひもがゆるむのかなと思っています」高島屋大阪店のフランスフェアは、１２月１５日（月）まで開催されています。