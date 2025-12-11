女子ゴルフの渋野日向子選手が10日、自身のインスタグラムを更新。2025年シーズンを終え、感謝の言葉を投稿しました。

渋野選手は「2025season少し遅めに終了しました。今年は不甲斐ない結果ばかりにも関わらず、たくさんのご声援本当にありがとうございました。ずっと近くでサポートしてくれているぴなこーんマネジャー、ZONEのマネジャーさん、どんな時でも担いでくださるキャディーさん、どんな身体も万全の状態にしてくださったトレーナーさん、いつもどんな時でも共に挑戦してくださるスポンサーの皆様、そっとずっと見守ってくれる大切な家族、どこまでも共に戦ってくれる応援してくださっている皆様。全ての方に感謝の気持ちでいっぱいです。いつも本当にありがとうございます」と感謝の気持ちをつづりました。

渋野選手は2019年5月のワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップにて大会史上最年少で初優勝を挙げ、8月の海外メジャー“AIG全英女子オープン”への出場権を獲得すると、初出場ながら初優勝を飾り、日本人女子42年ぶり2人目の快挙を達成しました。今シーズンは全米女子オープンで7位タイに入るも、23試合でトップ10はこの試合のみとなっていました。

「挑戦すること、失敗すること、変化すること、這い上がること。これからも自分らしくですが、頑張って参ります」と抱負を語り、「今年もたくさんたくさん、ありがとうございました#七転び八起き#27になりました#やってみなはれ」と改めて、感謝の言葉を口にしました。