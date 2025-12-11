タレントのなすびが１０日（日本時間１１日）、自身のＳＮＳを更新。「日本代表女子のチームＹｏｓｈｉｍｕｒａ・フォルティウスさん、ノルウェーとの再戦の決定戦を制し、オリンピック出場権を見事に勝ち取りました＼（＾ｏ＾）／最高の瞬間を味わえました！お目出度う御座います！！」などと記し、カナダで行われていたカーリングのミラノ・コルティナ五輪世界最終予選を勝ち抜き、見事に五輪出場権を獲得した女子日本代表のフォルティウスを祝福した。

なすびは８日（同９日）の１次リーグ・トルコ戦から現地入り。スタンドからフォルティスのタオルマフラーを首に巻き、ベルを鳴らして応援する姿がＮＨＫＢＳの中継に映り、ＳＮＳで話題になっていた。

現地入り後は男女日本代表を応援し、連日、自身のＳＮＳで活躍の様子を伝えてきたなすび。この日の投稿にはフォロワーから「現地での応援ありがとうございました！ 選手たちの力に、とってもなってたと思います！」「ミラノでも応援よろしくお願いします！！」「お疲れ様でした。なすびさんも、おめでとうございます」などとチームへの祝福と同時になすびへのねぎらいのコメントも寄せられた。また１１日には男子日本代表のＳＣ軽井沢クラブも最後の出場枠をかけて中国と対戦する。なすびへは「男子もよろしくお願いいたします」という声もあった。