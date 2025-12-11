オリックス・紅林弘太郎内野手が１１日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、１６００万円増の年俸９５００万円でサインした（金額は推定）。「この成績で（１億円に）乗ったらあれだと思うので、来年は突き抜けた数字を残して、余裕で超せるような選手になりたい」と、１年後の大台突破をイメージした。

プロ６年目の今季は正遊撃手として１１６試合に出場し、打率２割６分、９本塁打、４３打点。５年連続の規定打席をクリアし、遊撃手部門で自身初のゴールデン・グラブ賞にも輝いた。それでも「僕自身もやっぱり、まだまだ足りないと思う。より進化していけるように」と満足した様子は見せなかった。

球団には、投球マシン「トラジェクトアーク」の導入を要望。投手の映像が映し出され、実際の投球が忠実に再現される秘密兵器だ。球界ではドジャース・大谷らが使用。「絶対、試合前とかにやればいいイメージもつきますし。チーム全体としていい効果があるかなって考えがあったので、できればお願いしたいですってことを…」と期待を寄せた。

来季は「この体だったら打てないと」と、ともに自身初の２０本塁打、１４３試合フルイニング出場が目標。「リーグ優勝、日本一を」と、３年ぶりの覇権奪回を誓った。