鹿児島市の印刷会社が地域活性化につなげようとサーモンの陸上養殖事業を始めることになり、稚魚の放流式が行なわれました。

サーモンの陸上養殖を始めるのは、鹿児島市が本社の印刷会社・「プリントネット」です。

日置市の空き地におよそ1億円をかけてサーモンの陸上養殖施設を整備しました。

養殖する水槽は、直径5メートル、深さ1メートルほどのプールでおよそ1万5000平方メートルの敷地に16槽が設置されました。

11日、関係者が集まり、神事のあと、稚魚の放流式が行なわれました。

（プリントネット 小田原洋一社長）「次世代の人たちに新たなビジネスモデルを構築しようと思い、陸上養殖をすることにした」

プリントネットでは、国内の食料自給率が低い現状を受け、食が次のビジネスの柱と見据え、人気が高く、輸入に頼っている「サーモン」に目を付けました。

日置市の空き地と豊富な地下水を生かし、ホームセンターなどで手軽に資材などを購入でき、低コストで参入できたということです。

サーモンは、地下水を使うことで赤潮などの被害を防げて、エサに粉ミルクを混ぜることで、甘さが際立ち、臭みが少なくなるとしています。

プリントネットでは、特産品に育て上げ、地域活性化につなげたいと意気込みます。

（プリントネット 小田原洋一社長）「地域で雇用を生み出して、地域産業に貢献できればいい」

出荷には1年ほどかかり、出荷量は1万匹を目指しています。

