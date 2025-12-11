神田うの、美川憲一の退院祝いで2ショット公開「昔から決して弱音を吐かない」「いつでも寄り添いたい」メッセージも
【モデルプレス＝2025/12/11】タレントの神田うのが12月11日、自身のInstagramを更新。パーキンソン病を公表した歌手・美川憲一との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】パーキンソン病公表の79歳歌手、退院祝い時の近影
美川は11月13日、自身のInstagramを通じて振戦（ふるえ）や動作緩慢などを引き起こすことのある病気・パーキンソン病であることを報告。入院していたことをはじめ、12月14日・16日に開催される公演をもって活動を再開することを発表していた。
神田は今回、「大切な憲ちゃん 1ヶ月半の御入院から戻ってきてくれて嬉しいです 御退院おめでとう」と美川の退院を報告。「昔から決して弱音を吐かない強い憲ちゃんだけど…こんな頼れないうのですが いつでも寄り添いたいと思っているからね とりあえず先週はお元気なお姿見れて嬉しかったです」とつづり、美川との2ショットや「憲ちゃん退院おめでとう これからも元気でいてね」というメッセージが書かれたケーキを公開している。
この投稿を受け、ファンからは「退院おめでとうございます！」「仲良しで素敵」「元気そうな姿見れて嬉しい」「メッセージに感動」「素敵な関係性」などと反響が上がっている。
美川は9月13日、心臓のペースメーカーである洞結節の機能が低下し、徐脈や頻脈を生じる洞不全症候群に罹ったことを公表。9月11日に手術をし、入院中であることを説明していた。パーキンソン病は大脳の下にある中脳の黒質ドパミン神経細胞が減少することによる病気で、主な運動症状として振戦、動作緩慢、筋強剛（筋固縮）、姿勢保持障害（転びやすいこと）がある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】パーキンソン病公表の79歳歌手、退院祝い時の近影
◆神田うの、美川憲一が退院で2ショット公開
美川は11月13日、自身のInstagramを通じて振戦（ふるえ）や動作緩慢などを引き起こすことのある病気・パーキンソン病であることを報告。入院していたことをはじめ、12月14日・16日に開催される公演をもって活動を再開することを発表していた。
◆神田うのの投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「退院おめでとうございます！」「仲良しで素敵」「元気そうな姿見れて嬉しい」「メッセージに感動」「素敵な関係性」などと反響が上がっている。
美川は9月13日、心臓のペースメーカーである洞結節の機能が低下し、徐脈や頻脈を生じる洞不全症候群に罹ったことを公表。9月11日に手術をし、入院中であることを説明していた。パーキンソン病は大脳の下にある中脳の黒質ドパミン神経細胞が減少することによる病気で、主な運動症状として振戦、動作緩慢、筋強剛（筋固縮）、姿勢保持障害（転びやすいこと）がある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】