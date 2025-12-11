【感動レシピ】塩だけでここまでおいしくなるなんて…『鶏ももと小松菜のスープ煮』
毎日の料理で頼りになる小松菜を、鶏もも肉と合わせてシンプルなスープ煮に。
鶏のうまみと玉ねぎの甘さが溶け込み、塩だけでもしみじみおいしい一皿。小松菜をどっさり使えて彩りもよく、ワンパンで仕上がる優秀レシピです。
『鶏ももと小松菜のスープ煮』のレシピ
材料（2人分）
鶏もも肉（大）……1枚（約300g）
小松菜……大1わ（約250g）
玉ねぎ（小）……1/2個（約60g）
〈A〉
塩……少々
こしょう……少々
小麦粉……大さじ2
サラダ油……大さじ1
白ワイン（なければ酒）……大さじ2
塩……小さじ2/3
こしょう……少々
作り方
（1）下準備をする
・小松菜は幅1cmに切る。
・玉ねぎはみじん切りにする。
・鶏肉は8等分に切り、〈A〉を順にまぶす。
（2）焼いて煮る
直径24cmのフライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏肉の両面を焼きつける。肉の色が変わったら玉ねぎを加えて1分ほど炒め、白ワインと水1カップを加える。煮立ってきたら塩、こしょうをふってふたをし、弱火で8〜10分煮る。中火にして小松菜を加えて混ぜ、煮立ってきたら再びふたをして弱火で3分ほど煮る。
POINT
鶏肉には塩、こしょうで下味をつけたあと小麦粉をまぶしてから焼くことで、煮汁に軽いとろみがつきます。
シンプルな材料でもしっかりおいしく、何度でも作りたくなる気軽さ。ひと口味わえば、体の芯までふわっと温まるようです。
教えてくれたのは…
大庭 英子オオバ エイコ
料理家
料理家、福岡県出身。基本をふまえながらも、アイディアに満ちあふれる料理を日々提案。身近な材料と調味料の組み合わせが絶妙で、大胆で素材を生かすシンプルなレシピが人気。『オレンジページ』では創刊当時から活躍。数多くの雑誌や書籍で支持される。