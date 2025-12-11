【感動レシピ】塩だけでここまでおいしくなるなんて…『鶏ももと小松菜のスープ煮』

毎日の料理で頼りになる小松菜を、鶏もも肉と合わせてシンプルなスープ煮に。

鶏のうまみと玉ねぎの甘さが溶け込み、塩だけでもしみじみおいしい一皿。小松菜をどっさり使えて彩りもよく、ワンパンで仕上がる優秀レシピです。

『鶏ももと小松菜のスープ煮』のレシピ

材料（2人分）

鶏もも肉（大）……1枚（約300g）

小松菜……大1わ（約250g）

玉ねぎ（小）……1/2個（約60g）

〈A〉

塩……少々

こしょう……少々

小麦粉……大さじ2

サラダ油……大さじ1

白ワイン（なければ酒）……大さじ2

塩……小さじ2/3

こしょう……少々

作り方

（1）下準備をする

・小松菜は幅1cmに切る。

・玉ねぎはみじん切りにする。

・鶏肉は8等分に切り、〈A〉を順にまぶす。

（2）焼いて煮る

直径24cmのフライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏肉の両面を焼きつける。肉の色が変わったら玉ねぎを加えて1分ほど炒め、白ワインと水1カップを加える。煮立ってきたら塩、こしょうをふってふたをし、弱火で8〜10分煮る。中火にして小松菜を加えて混ぜ、煮立ってきたら再びふたをして弱火で3分ほど煮る。

POINT

鶏肉には塩、こしょうで下味をつけたあと小麦粉をまぶしてから焼くことで、煮汁に軽いとろみがつきます。

シンプルな材料でもしっかりおいしく、何度でも作りたくなる気軽さ。ひと口味わえば、体の芯までふわっと温まるようです。

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）