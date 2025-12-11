１１日の東京株式市場で日経平均株価は朝高後に下げに沈む展開。決算発表後の米オラクル＜ＯＲＣＬ＞の株価が時間外で急落したことが投資家心理を冷やした。先物売りで軟化し、５万円を下回る場面もあった。



大引けの日経平均株価は前営業日比４５３円９８銭安の５万０１４８円８２銭と続落。プライム市場の売買高概算は２０億９３３万株、売買代金概算は５兆３９４２億円。値上がり銘柄数は２０７、対して値下がり銘柄数は１３６１、変わらずは３９銘柄だった。



米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１０日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、市場のコンセンサス通り０．２５％の利下げを決めた。あわせて準備金供給維持を目的に短期国債の買い入れ方針も公表。流動性相場が継続するとの思惑から同日の米主要株価３指数はそろって上昇した。米国株高を支援材料として東京市場では日経平均は上昇スタートとなったが、オラクルの２５年９～１１月期決算は売上高が市場予想に届かず、設備投資額が増加する見通しが示されたこともあって、同社株が時間外取引で急落。ＡＩ関連株の先高期待に水を差す格好となった。ＡＩデータセンターの整備に向けた「スターゲート」計画で連携するソフトバンクグループ＜9984＞が大幅安となり、日経平均を押し下げた。米株価指数先物が時間外取引で下落し、ＦＯＭＣ後に為替相場がややドル安・円高方向に振れたことも日本株には重荷となった。東京市場は翌日がメジャーＳＱ（特別清算指数）の算出日となるが、きょう後場の寄り付き後には仕掛け的な先物売りがかさみ、日経平均は一時５万円を下回った。もっとも下値を探る姿勢は限られ、終値５万円台は維持した。プライム市場の値下がり銘柄は全体の８５％。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は４日ぶりに反落した。



個別では、ソフトバンクＧが急落し売買代金でトップ。フジクラ＜5803＞やレーザーテック＜6920＞、サンリオ＜8136＞が軟調に推移し、三菱重工業＜7011＞と任天堂＜7974＞が株価水準を切り下げたほか、三井金属＜5706＞とＪＸ金属＜5016＞が下値を探った。住友ファーマ＜4506＞やイオン＜8267＞、東京電力ホールディングス＜9501＞が安く、くら寿司＜2695＞やファーマフーズ＜2929＞、アイモバイル＜6535＞が急落。ＡＮＹＣＯＬＯＲ＜5032＞がストップ安となった。



半面、アドバンテスト＜6857＞やディスコ＜6146＞が値を上げ、パナソニック ホールディングス＜6752＞とキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が頑強。中外製薬＜4519＞が買われ、三井物産＜8031＞が新値追い。ＴＯＰＰＡＮホールディングス＜7911＞やテクセンドフォトマスク＜４２９Ａ．Ｔ＞、マクセル＜6810＞が高く、ベステラ＜1433＞が値を飛ばした。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト