通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間９％台
　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.25　6.15　7.20　6.58
1MO　8.33　5.07　6.99　5.47
3MO　8.93　5.52　7.56　6.04
6MO　9.20　5.84　8.02　6.54
9MO　9.34　6.11　8.30　6.90
1YR　9.44　6.34　8.49　7.14

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.71　8.85　7.19
1MO　7.29　7.54　5.99
3MO　8.07　8.39　6.50
6MO　8.64　8.85　6.84
9MO　8.96　9.18　7.11
1YR　9.15　9.44　7.30
東京時間16:30現在　参考値

ドル円短期ボラはやや高め推移が続いている