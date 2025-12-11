通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.25 6.15 7.20 6.58
1MO 8.33 5.07 6.99 5.47
3MO 8.93 5.52 7.56 6.04
6MO 9.20 5.84 8.02 6.54
9MO 9.34 6.11 8.30 6.90
1YR 9.44 6.34 8.49 7.14
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.71 8.85 7.19
1MO 7.29 7.54 5.99
3MO 8.07 8.39 6.50
6MO 8.64 8.85 6.84
9MO 8.96 9.18 7.11
1YR 9.15 9.44 7.30
東京時間16:30現在 参考値
ドル円短期ボラはやや高め推移が続いている
