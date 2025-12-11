メインシナリオ・・・上値を試す、年初来高値の0.6707に注目。9月下旬以降、0.64台前半～0.66台前半のレンジ相場となっていたが、同レンジから上放れた。目先、上値を試すとみる。9月17日に付けた年初来高値0.6707がポイントになる。高値更新となれば、2024年10月21日の高値0.6723や同年10月11日の高値0.6759を試そう。これらを上抜くと、節目の0.6800がターゲットになる。



サブシナリオ・・・下落となれば、節目の0.6600付近に注目したい。0.65台に沈むと、一目均衡表の雲の上限がある0.6574や21日線がある0.6548が意識される。21日線を割り込むと、0.6500や8月21・22日の安値がある0.6415が視野に入る。安値更新となれば、節目の0.6400の攻防になる。



