プロ野球の契約更改もたけなわ。選手の立場としては、少しでも希望額に近づけるよう、あの手この手を使って球団側を説得したいところだ。そして、過去の契約更改では、思わずビックリの珍要求や「なるほど」と頷けるような“珍要望”が話題になったことも少なからずあった（金額はいずれも推定）。【久保田龍雄/ライター】

うーん、ビックリした

前代未聞の“ストレス料”を要求したのが、巨人エース時代の西本聖だ。1987年、通算4度目の開幕投手を務めた西本は、4月10日の開幕戦で星野仙一新監督率いる中日を4安打完封し、4月のロケットスタートを演出、結果的にチームの4年ぶりVにつなげる役割を果たした。

だが、夏場に右肘を痛めるなどして、シーズン成績は8勝8敗、防御率3.67と今一つだった。

それでも西本は「チーム事情で先発、中継ぎとしてフル回転した貢献度を買ってほしい。開幕試合の勝利は3勝ぐらいに当たるはず」と、数字では見えない部分の評価を求めていた。

また、前年に皆川睦雄投手コーチとの確執から、罰金200万円を科せられ、「2度とトラブルは起こさない」と約束させられたことで「野球以前のことで、シーズンにかけて精神的な負担がかかっていた」として、12月22日の1回目の交渉では“ストレス料”も要求。「（今年は）トラブルを起こさなかったんだから、200万円は返してほしい」と訴えた。

これに対し、球団側は「開幕試合も1勝は1勝」「ストレス料と言ったって、仕事はみんな我慢して成り立っている」という見解を示し、3900万円から500万円増の4400万円を提示した。

5000万円程度を希望する西本は当然査定に納得できずに越年すると、翌88年1月11日の2度目の交渉でも100万円上積みの4500万円を「希望額とあまりにも差があり過ぎる」と保留した。

だが、同18日、3度目の交渉で球団から前回と同じ4500万円を提示されると、「2度目に積み上げてくれた100万円は要りません」と、最初に提示された4400万円でサインした。

「僕は13年間球団に尽くした貢献度、“巨人の西本”としてのプライドを理由に最初の提示に上積みを求めた。でも、その100万円は、あくまでも去年の8勝に対するもの。それでは要らない」という理由からだった。これには岩本堯1軍査定担当も「こちらより低額なんて。うーん、ビックリした」と目を白黒させた。

“ストレス料”に始まり、最後は自ら減額……稀有な存在として、オフシーズンの新聞紙面を賑わせた西本だったが、同年オフ、トレードで中日に移籍し、これが巨人で最後の契約更改となった。

長髪を切れ

年俸の上積み要求が認められ、喜んでサインしようとしたら、球団側から思わぬ珍要求を突きつけられたのが、南海エース時代の江本孟紀だ。

1973年、2年連続二桁勝利となる12勝を挙げ、7年ぶりのリーグ優勝に貢献した江本は、旧年俸480万円から680万円へのアップ提示を受けたが、「優勝もしたことだし、もうちょっとアップをお願いしますよ」と新山滋球団社長に訴えた。すると、新山社長は快く「来シーズンの期待料」として720万円に上げてくれた。

ところが、「ありがとうございます」とお礼を言ってサインしかけると、「長髪を切れ」の交換条件を出されてしまう。

当時の江本は伸ばしに伸ばした長髪にパーマをかけ、球団上層部や野村克也監督は「あれでもスポーツマンの頭か」と苦々しく思っていた。

そこで、年俸の上積みを条件に、パーマをかけてセットしなくてもいいくらいまで短くさせようと考えたのだ。これに対し、江本は「わかりました。切ります」と素直に応じてサインしたが、翌春のキャンプイン後、見た目にはほとんど短くなっていなかった。

野村監督が「お前短くしたのか？」と詰問すると、江本は「いや、切りましたよ。自分でも情けないほど短くなっているんです」と答え、「監督、プロ野球選手といえども、ファンから見てカッコいい方がいいでしょう。みんな僕の頭をカッコいいって言ってくるんですよ」（週刊ベースボール1974年2月25日号）と煙に巻いてしまった。

球団社長や監督よりも、江本のほうが1枚上手だったようで。

京セラドームのトイレットペーパーをダブルに

球界最高年俸単独トップの座を固辞する代わりに、コンディション維持に必要な新マシンを球場に設置してほしいと要望したのが、中日・岩瀬仁紀だ。

2010年、2年連続で最多セーブ投手に輝いた“竜の守護神”は、旧年俸の4億3000万円から少しでもアップすれば、日本人選手単独トップとなる球界最高年俸を実現するはずだった。当然、球団側も500万円程度の上積みの用意をしていた。

だが、岩瀬は「1番とかそういうのはいいよ」とあっさり辞退。その代わりに当時マリナーズ在籍中のイチローが使用している最新型のトレーニングマシンをナゴヤドームに設置してほしいと要望した。

岩瀬は、前年のシーズン中、原因不明の右手のしびれで登板できない時期があり、「疲労だけでなく、ケアの問題もあったと思う。あのマシンがナゴヤドームにあれば、試合前でも、試合後でも体をケアできるから」という理由から、新マシンの設置を望んだのだ。

その甲斐あって、岩瀬は翌11年9月3日の広島戦でNPB史上初の通算300セーブを達成するなど、2年連続のリーグ優勝に貢献した。

この他には、2023年にパ・リーグ首位打者を獲得したオリックス・頓宮裕真は、「京セラドームのトイレットペーパーをダブルに変えてほしい」、昨オフ、阪神・大竹耕太郎も「（夏場の）球場の水風呂がぬるいから、もっと冷たくして」と訴えるなど、近年は珍要望というよりも、現場の選手にとって切実な訴えが相次いでいる。

