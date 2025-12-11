ミュージカル夫妻に第1子誕生…「奇跡」と喜び 『メビウス』イカルガ・ジョージ役・渡辺大輔＆元宝塚娘役・則松亜海、赤ちゃんも披露
俳優・渡辺大輔（43）・則松亜海（34）夫妻が10日、それぞれのSNSを通じ、第1子誕生を公表した。
【写真】渡辺大輔＆則松亜海の赤ちゃん それぞれの心境（全文）
渡辺は「この度、私たち夫婦に家族が増えましたことをご報告致します」と伝え、「この手で抱いた時に感じた力強い鼓動。目の前で起こった全てが奇跡のようで、改めて命の尊さ、大切さをより一層実感しております」と心境。
続けて「そして長く大変な時期を経て、命をかけ我が子を守り続けてくれた妻に心からの感謝の気持ちと、母子共に無事であることに安堵し日々の幸せを噛み締めています」とつづった。
則松は、出産を報告するとともに「思いがけず、大変な産後を迎え、想像を遥かに超える貴重な体験をしましたが、その中で本当にたくさんの方々に支えていただきました。息子が元気いっぱいに生まれてきてくれたことは、何よりも大きな奇跡です」としたためた。
夫婦とも、投稿には愛らしい赤ちゃんの写真を添えた。
渡辺は1982年11月6日生まれ、神奈川県出身。『ウルトラマンメビウス』のイカルガ・ジョージ役で俳優デビュー。その後、『ミュージカル・テニスの王子様』をはじめ、ミュージカル作品を中心に活躍する。
則松は1991年6月19日生まれ、千葉県出身。宝塚歌劇団出身で、当時は娘役の「夢華あみ」として活動。退団後は、多数のミュージカル作品に出演している。
2人は、2022年11月に結婚を発表した。
【写真】渡辺大輔＆則松亜海の赤ちゃん それぞれの心境（全文）
渡辺は「この度、私たち夫婦に家族が増えましたことをご報告致します」と伝え、「この手で抱いた時に感じた力強い鼓動。目の前で起こった全てが奇跡のようで、改めて命の尊さ、大切さをより一層実感しております」と心境。
続けて「そして長く大変な時期を経て、命をかけ我が子を守り続けてくれた妻に心からの感謝の気持ちと、母子共に無事であることに安堵し日々の幸せを噛み締めています」とつづった。
夫婦とも、投稿には愛らしい赤ちゃんの写真を添えた。
渡辺は1982年11月6日生まれ、神奈川県出身。『ウルトラマンメビウス』のイカルガ・ジョージ役で俳優デビュー。その後、『ミュージカル・テニスの王子様』をはじめ、ミュージカル作品を中心に活躍する。
則松は1991年6月19日生まれ、千葉県出身。宝塚歌劇団出身で、当時は娘役の「夢華あみ」として活動。退団後は、多数のミュージカル作品に出演している。
2人は、2022年11月に結婚を発表した。