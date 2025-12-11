12/8（月）から実施中のABCラジオスペシャルウィーク。10日（水）の『ツギハギ～ラフ次元の遅咲き19BLUES～』に特別ゲスト、トットが登場！ラフ次元の一つ上にあたる先輩芸人トットのおふたり。ラフ次元とは長い付き合いということもあり、トークはいつも以上に大盛り上がり。ラフ次元の空と並ぶくらいに、変なところのあるトットの多田。そんなトークの一部をご紹介。

トット多田の歌が心に響かない件

歌が上手い芸人としても有名な多田。吉本坂46の選抜メンバーとして歌うほどの実力をもっているが、多田の歌は心に響かないととある番組でラフ次元の空がいじったのが発端だった。

トットの桑原は、空はボケでそう言ったと思い、梅村が「そんなことないわ」と言えばいいのに、梅村は「やめぇ」と言ったことについて、桑原は「やめぇは事実と思ってるやん」とつっこんだ。

歌が上手いのになぜ多田の歌は心に響かないのかについてラフ次元の２人は、多田さんは人生経験が豊富じゃないんじゃないか、という結論を述べた。

響く響かないを考えたときに、やはり人生経験豊富な人の歌はうまい下手にかかわらず心に響く、であれば逆に考えて歌が響かない多田さんは人生の紆余曲折が少ないから響かない、という独自の理論を展開。

多田はそのいじりも今日の歌対決で覆したいと意気込みをみせた。（歌の勝負はぜひradikoで！）

様子のおかしい多田の奇行の件

ラフ次元の空に負けず劣らず、トットの多田も変なところがあるとのことで、話は多田の奇行についてのエピソードに。

昔、多田は空と一緒に白身魚のフライが美味しい洋食店が近くにあるから行こうと誘い、その店へ。

ABC定食には白身魚のフライがつくので、空はB定食を選んだところ、多田はそのどれも選ばずカツカレーを選んだ。白身魚のフライ美味しいって言っていたのに、カツカレーが好きだったんですか？と訊くと、なんと多田は「いや、俺カレー嫌いやねん」と衝撃発言。

カレーが嫌いなのにカレーを選ぶという意味のわからない多田の奇行に「怖い、何してるの？」と話を聴いていた梅村と桑原は戦慄する。多田は、「その日多分二日酔いやって、カレー選んだのはウコンのスパイスが入っているから二日酔いを散らすためにカレーを選んだ」と独自の理論を展開。

それだったらウコンのドリンクがあると周りが言うと、胃を動かしたいのもあったからカレーを選んだと話す。多田にとってはカレーは苦手だが、漢方感覚で食べているとのこと。もし結婚して妻がカレーを作ったらどうするのか？と訊くと多田は食べるよ、と言い、さらに自分でもカレー作るし、とさらに意味のわからない発言で周囲を困惑させた。

コーナー「空・インサイド・ヘッド」では空の奇行に加えて多田のさらなる食への変なこだわりエピソードを紹介。そして、今回のメインである梅村と多田の歌対決はどっちに軍配があがったのか？ぜひ全編はradikoタイムフリーでお聴きください。

