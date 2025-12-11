¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛNPB3Ç¯¤ÇÄÌ»»92HP¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Î½ÅÍ×ÀïÎÏ¥Ú¥ë¥É¥â¤ÈÍèµ¨·ÀÌó¹ç°Õ¡¡´û¤Ë½àÈ÷ËüÁ´¡Öµå¾ì¤ÇÁ´ÎÏ¿Ô¤¯¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à
¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï11Æü¡¢¥Ú¥ë¥É¥âÅê¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ú¥ë¥É¥âÅê¼ê¤âµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉ½ÌÀ¡£¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤È¡¢µåÃÄ¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ï»ä¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£µå¾ì¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤Ç¤¹¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥ë¥É¥âÅê¼ê¤Ï2023Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ÇNPB1Ç¯ÌÜ¤ò²á¤´¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨NPB3Ç¯ÌÜ¤Ç50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡4ÇÔ35HP¡¢ËÉ¸æÎ¨3.17¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£35HP¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤ò¸Ø¤ê¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ÇNPBÄÌ»»92HP¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃæ·Ñ¤®¤Î½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£