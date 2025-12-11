″1円の振り込みがあった″ゆたぼん、交通事故後の振り込みに驚きの反応「こんな人おるんや」
元不登校のYouTuberとして知られるゆたぼんが12月11日に自身のXを更新し、「ナゼシナンカツタンバカという人から1円の振り込みがありました。変わった名前の人がいるみたいですが、悲しい人ですね。」と投稿。これに関しては、8日に交通事故に遭ったことを報告し、見舞金を募るために銀行口座を公開していた。
この投稿にフォロワーからは、「えー、こんな人おるんや」「振り込み手数料はかかんなかったのかな。」「ホント悲しい人だねぇ。」「この手のしくじり経験は早ければ早いほど良い」「こういうアンチファンを１億人つくったら、１億円の収入になるのか。」といったコメントが寄せられた。
ナゼシナンカツタンバカという人から1円の振り込みがありました。変わった名前の人がいるみたいですが、悲しい人ですね。こういう人がいるから自殺してしまう人も増えるんだと思います。僕は負けません！早く元気になって戦いますので、僕が復活するまでもうしばらくお待ちください！ pic.twitter.com/l7bY9zekGt— 冒険家ゆたぼん(16)@スタディモード (@yutabon_youtube) December 11, 2025