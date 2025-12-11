

冬の鉄道旅シーズン、「青春18きっぷ」ユーザーにとって最大の難所の一つが、第三セクター区間です。特に新潟・北陸方面への移動では、JR線ではないため18きっぷが使えず、別途運賃が必要になる区間が存在します。そんな悩みを解決する強力な味方、えちごトキめき鉄道の「トキ鉄18きっぷ」が、2025年冬も発売されます。

発売期間は12月12日から。価格は大人1,200円で、当日有効の青春18きっぷを持っていることだけが購入条件です。この記事では、実質“タダ同然”とも言える “高コスパきっぷ” の購入方法と活用メリットを解説します。

トキ鉄の全線に乗り放題で1,200円と、格安でお得なきっぷ！

えちごトキめき鉄道の全線（妙高高原〜市振間）が1日乗り降り自由となる「トキ鉄18きっぷ」。その価格は大人1,200円と非常にリーズナブルに設定されています。

ただし、購入には条件があり、利用当日に有効な「青春18きっぷ」を提示する必要があります。発売箇所は妙高高原、新井、上越妙高、高田、春日山、直江津、能生、糸魚川の各駅窓口およびえちごトキめき鉄道の列車内（リゾート列車を除く）です。

なお、子ども用の設定はなく、大人用のみの販売となります。また、観光列車「えちごトキめきリゾート雪月花」には乗車できませんが、普通列車で日本海や妙高山の冬景色を堪能するには十分な内容と言えるでしょう。

青春18きっぷのルール変更には要注意！

今回の「トキ鉄18きっぷ」を利用するために必須となるのは、2025年冬季の「青春18きっぷ」です。実は以前のものからはルールが大幅に変更されているため、利用者は十分な注意が必要です。

従来の「5回分」という形式は廃止され、「連続する3日間」または「連続する5日間」の利用期間が設定されました。これにより、飛び飛びの日程での利用はできなくなっています。また、1枚のきっぷを複数人でシェアして利用することも不可となり、旅行者1名につき1枚のきっぷが必要です。

一方で、自動改札機が利用可能になるなど利便性が向上した側面もあります。北海道新幹線オプション券についても、新青森〜木古内間の新幹線と道南いさりび鉄道線が片道1回利用できる点は継続されていますが、こちらも利用条件の詳細を確認することをお勧めします。

【参考記事】「青春18きっぷ」の完全ガイド！購入方法、価格、使い方、新ルール、乗り継ぎのコツまで徹底解説！乗り放題でお得な鉄道旅へ

https://tetsudo-ch.com/13008280.html

それでも旅に出るのが鉄の性（さが）ってやつよ

ルール変更はあったものの、JR全線の普通・快速列車が乗り放題となる魅力は健在です。そして、その旅路において、第3セクター鉄道であるえちごトキめき鉄道をお得に通過・周遊できる「トキ鉄18きっぷ」は、日本海縦貫線などを旅するユーザーにとって強力な選択肢となります。

通常、青春18きっぷだけでは別料金となる区間を1,200円でカバーできるため、新潟方面へのアクセスや、北陸エリアとの接続において活用価値が高いきっぷです。

「トキ鉄18きっぷ」概要

・発売期間：2025年12月12日(金)〜2026年1月12日(月) ※前売りなし

・利用期間：2025年12月12日(金)〜2026年1月12日(月)

・価格：大人1,200円 ※子ども用の設定なし

・有効期間：発売当日限り

・フリー区間：えちごトキめき鉄道全線（妙高高原〜市振）、普通列車乗り降り自由（「えちごトキめきリゾート雪月花」は不可）

・発売箇所：妙高高原、新井、上越妙高、高田、春日山、直江津、能生、糸魚川の各駅窓口、えちごトキめき鉄道の列車内（雪月花等を除く）

・購入条件：当日有効の「青春18きっぷ」を所持していること

青春18きっぷのルール変更で戸惑う声も聞かれますが、こうしたお得なオプション券を組み合わせることで、旅の自由度は格段に広がります。

妙高高原の雪景色や日本海の荒波を車窓から眺めながら、1,200円でトキ鉄全線を満喫できるこのチャンス。冬の日本海縦貫線の旅を計画中の方は、ぜひ「トキ鉄18きっぷ」を活用して、賢く快適な旅を楽しんでください。

（画像：えちごトキめき鉄道のWebサイトより、TOP写真：HIGO / PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）