韓国の女優キム・ユジョンが公式Instagramを更新し、先日最終回を迎えたドラマ『親愛なるX』のオフショットを公開した。

本作は、両親に見捨てられた辛い幼少期を過ごした主人公のアジン（キム・ユジョン）が、女優として頂点まで這い上がっていく姿を描いた物語。ソシオパスとなったアジンが周囲の人間を次々陥れていく様子や、そんな彼女でも見捨てず、支えようと奔走する友人のジュンソ（キム・ヨンデ）とジェオ（キム・ドフン）との関わりが色濃く描かれている。子役出身で、ドラマ『雲が描いた月明り』や『マイ・デーモン』などに出演し、着実にステップアップしてきたキム・ユジョンの新たな一面も垣間見える作品だ。

最終回でアジンは、韓国を代表する映画賞の授賞式に“主演女優賞候補”として出席することになる。公開された写真には、レッドカーペットに降りる前の車内で撮ったショットや、授賞式の舞台裏で原稿を読む姿などが収められている。

また一方で、夢のような授賞式が終わると今まで多くの人を陥れてきた報いを受けたアジンは、一気にどん底へと引きずり込まれてしまう。そのため写真には、授賞式の時と同じドレスを着ているとは思えない程ボロボロになった姿で崖を登る様子や、顔から胸元まで血だらけになった姿、同じく血だらけのキム・ヨンデと一緒に花束を抱え、ボコボコになった車の前で笑顔を見せる姿も。さらに、撮影を共にしたスタッフたちとの集合写真や最終回の1シーンを模したケーキの写真、真っ赤なドレス姿をとらえた写真も公開された。

（文＝リアルサウンド映画部）