簡単でお酒もすすむ！乾杯レシピ「厚揚げツナメルト」【仕事帰りごはん】
フライパン1つで作る、かんたんサクじゅわ「鶏むね油淋鶏」【仕事帰りごはん】
へとへとに疲れた仕事帰りの夕食作り、大変ですよね。でも、手作りごはんのおいしさを諦めたくない！という人を助けてくれるのが、時短レシピです。
帰宅後15分で作る爆速レシピが大人気のみきさんによると、時短のコツは献立で迷わないことと、洗い物を減らすことだそう。
みきさんが時短とラク、おいしさを追求して作った、無敵の仕事帰りごはんレシピをお届けします。
■1人約100円・厚揚げツナメルト
ツナ缶は少し油を切るとさっぱりした味わいになるよ！
【材料（2人分）】
厚揚げ……2枚
ツナ缶……1缶
とろけるチーズ（スライス）……2枚
A ケチャップ……大さじ2
おろしにんにく（チューブ）……5cm分
塩……適量
こしょう……適量
【作り方】
（1）厚揚げのまん中にスプーンで切り込みを入れ､中身をくりぬく｡底は残しておく｡
（2）くりぬいた中身にツナ缶､Aを入れてよく混ぜる。
（3）2を厚揚げのくりぬいた部分に戻す。
（4）とろけるチーズを上からのせて､トースターで10分ほど焼いたら完成!
※火加減や火を通す時間については、あくまで目安として、素材の状態によって調節してください。
◆著者／みき
自分と同じようにご飯作りがしんどい人の力になりたいと思いInstagramで発信。帰宅後15分で作れる爆速うまレシピが多くの人の目に留まり、半年で20万人のフォロワーを獲得。 美味しさと手軽さのバランスを研究し尽くしたレシピに定評がある。
著＝みき／『帰宅後15分しか、かけません！ 無敵の仕事帰りごはん100』