Snow Manの向井康二が自身のInstagramを更新。マフラーをぐるぐると巻いたかわいらしい姿で、ファンの注目を集めている。

【写真】マフラーを巻いたモコモコな向井康二／向井のバーバリーコーデ【動画】バーバリーのショーに参加した向井

■バーバリーからのクリスマスプレゼントを纏った向井康二

向井は「Thanks for the lovely gift! I’ll treasure it and use it well（素敵な贈り物をありがとうございます！大切に使わせていただきます）」と綴り、「#Burberry」「#早めのクリスマスプレゼント」というハッシュタグをつけた4枚の写真を投稿。バーバリーチェックのマフラーを頭からすっぽりとかぶって首に巻き、ネイビーのチェック柄ダウンジャケットを着ている（1枚目）。

向井の髪はノーセットと思われ、ナチュラルなムードでウィンク＆ピース（2枚目）。贈り物のマフラーとダウンジャケットの写真とメッセージカートの写真もポストしている（3、4枚目）。

SNSには「もこもこマフラーに包まった康二くんかわいすぎるよ」「メロすぎるよこーじ」「ウインク反則です」「このプレゼントを使った全身コージネートいつか見れたら嬉しいな」「なにこの尊い写真」「とんでもなくかわいい…」「きゃわいすぎて横転」などの声が集まっている。

■写真：向井康二のバーバリーコーデ

■動画：Snow Man・向井康二＆スキズ・スンミンの2ショット「Burberry Summer2026」ショー