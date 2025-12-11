　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


57593.19　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55293.48　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53422.03　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
53111.69　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52526.46　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
51714.58　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
50929.91　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50902.71　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50584.83　　6日移動平均線
50161.87　　均衡表転換線(日足)

50148.82　　★日経平均株価11日終値

50090.83　　25日移動平均線
49874.23　　均衡表基準線(日足)
49590.46　　均衡表転換線(週足)
49507.61　　均衡表雲上限(日足)
49278.96　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49250.87　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
48748.12　　13週移動平均線
48467.08　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47655.20　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47489.57　　75日移動平均線
47236.02　　均衡表雲下限(日足)
46566.34　　ボリンジャー:-1σ(13週)
45331.60　　均衡表基準線(週足)
45079.71　　26週移動平均線
44384.56　　ボリンジャー:-2σ(13週)
42202.77　　ボリンジャー:-3σ(13週)
41644.50　　200日移動平均線
40908.55　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36737.40　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
36046.49　　均衡表雲上限(週足)
32566.24　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　67.17(前日77.03)
ST.Slow(9日)　　74.33(前日80.67)

ST.Fast(13週)　 75.27(前日76.87)
ST.Slow(13週)　 73.64(前日74.18)

［2025年12月11日］

株探ニュース