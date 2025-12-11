

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





57593.19 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55293.48 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53422.03 ボリンジャー:＋2σ(26週)

53111.69 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52526.46 ボリンジャー:＋3σ(25日)

51714.58 ボリンジャー:＋2σ(25日)

50929.91 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50902.71 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50584.83 6日移動平均線

50161.87 均衡表転換線(日足)



50148.82 ★日経平均株価11日終値



50090.83 25日移動平均線

49874.23 均衡表基準線(日足)

49590.46 均衡表転換線(週足)

49507.61 均衡表雲上限(日足)

49278.96 ボリンジャー:-1σ(25日)

49250.87 ボリンジャー:＋1σ(26週)

48748.12 13週移動平均線

48467.08 ボリンジャー:-2σ(25日)

47655.20 ボリンジャー:-3σ(25日)

47489.57 75日移動平均線

47236.02 均衡表雲下限(日足)

46566.34 ボリンジャー:-1σ(13週)

45331.60 均衡表基準線(週足)

45079.71 26週移動平均線

44384.56 ボリンジャー:-2σ(13週)

42202.77 ボリンジャー:-3σ(13週)

41644.50 200日移動平均線

40908.55 ボリンジャー:-1σ(26週)

36737.40 ボリンジャー:-2σ(26週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

36046.49 均衡表雲上限(週足)

32566.24 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 67.17(前日77.03)

ST.Slow(9日) 74.33(前日80.67)



ST.Fast(13週) 75.27(前日76.87)

ST.Slow(13週) 73.64(前日74.18)



［2025年12月11日］



株探ニュース

