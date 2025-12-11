[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1797銘柄・下落1064銘柄（東証終値比）
12月11日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2940銘柄。東証終値比で上昇は1797銘柄、下落は1064銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが128銘柄、値下がりは94銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は45円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7777> ３ＤＭ 389.9 +71.9（ +22.6%）
2位 <2375> ギグワークス 275 +40（ +17.0%）
3位 <5351> 品川リフラ 2080 +175（ +9.2%）
4位 <6666> リバーエレク 492 +39（ +8.6%）
5位 <6309> 巴工業 1900 +146（ +8.3%）
6位 <2459> アウン 304 +22（ +7.8%）
7位 <3070> ジェリビンズ 85 +6（ +7.6%）
8位 <2673> 夢みつけ隊 220 +14（ +6.8%）
9位 <218A> リベラウェア 1197 +74（ +6.6%）
10位 <350A> ＤＧ 838 +50（ +6.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5134> ＰＯＰＥＲ 665 -158（ -19.2%）
2位 <7095> マクビープラ 1544.9 -259.1（ -14.4%）
3位 <4880> セルソース 414 -67（ -13.9%）
4位 <215A> タイミー 1258 -138（ -9.9%）
5位 <7378> アシロ 1295 -128（ -9.0%）
6位 <6619> ＷＳＣＯＰＥ 164 -15（ -8.4%）
7位 <5218> オハラ 1060 -84（ -7.3%）
8位 <6993> 大黒屋 76.5 -5.5（ -6.7%）
9位 <8927> 明豊エンタ 401 -24（ -5.6%）
10位 <2743> ピクセル 45.4 -2.6（ -5.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9984> ＳＢＧ 17418 +193（ +1.1%）
2位 <5706> 三井金属 17719.5 +139.5（ +0.8%）
3位 <6988> 日東電 3743.2 +26.2（ +0.7%）
4位 <7453> 良品計画 3058.1 +17.1（ +0.6%）
5位 <6981> 村田製 3324.9 +17.9（ +0.5%）
6位 <5801> 古河電 9633.1 +50.1（ +0.5%）
7位 <6103> オークマ 3723 +18（ +0.5%）
8位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1082 +5.0（ +0.5%）
9位 <6326> クボタ 2298.1 +10.6（ +0.5%）
10位 <7733> オリンパス 2024.1 +9.1（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6857> アドテスト 20895.5 -144.5（ -0.7%）
2位 <7205> 日野自 377 -2（ -0.5%）
3位 <1802> 大林組 3212.1 -15.9（ -0.5%）
4位 <5332> ＴＯＴＯ 4253 -21（ -0.5%）
5位 <4506> 住友ファーマ 2300 -11.0（ -0.5%）
6位 <6471> 日精工 948.8 -4.4（ -0.5%）
7位 <8002> 丸紅 4416.1 -18.9（ -0.4%）
8位 <2768> 双日 4844.9 -20.1（ -0.4%）
9位 <7004> カナデビア 977 -4（ -0.4%）
10位 <4519> 中外薬 8342.1 -33.9（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース