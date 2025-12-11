　12月11日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2940銘柄。東証終値比で上昇は1797銘柄、下落は1064銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが128銘柄、値下がりは94銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は45円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7777>　３ＤＭ　　　　　　389.9　 +71.9（ +22.6%）
2位 <2375>　ギグワークス　　　　275　　 +40（ +17.0%）
3位 <5351>　品川リフラ　　　　 2080　　+175（　+9.2%）
4位 <6666>　リバーエレク　　　　492　　 +39（　+8.6%）
5位 <6309>　巴工業　　　　　　 1900　　+146（　+8.3%）
6位 <2459>　アウン　　　　　　　304　　 +22（　+7.8%）
7位 <3070>　ジェリビンズ　　　　 85　　　+6（　+7.6%）
8位 <2673>　夢みつけ隊　　　　　220　　 +14（　+6.8%）
9位 <218A>　リベラウェア　　　 1197　　 +74（　+6.6%）
10位 <350A>　ＤＧ　　　　　　　　838　　 +50（　+6.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5134>　ＰＯＰＥＲ　　　　　665　　-158（ -19.2%）
2位 <7095>　マクビープラ　　 1544.9　-259.1（ -14.4%）
3位 <4880>　セルソース　　　　　414　　 -67（ -13.9%）
4位 <215A>　タイミー　　　　　 1258　　-138（　-9.9%）
5位 <7378>　アシロ　　　　　　 1295　　-128（　-9.0%）
6位 <6619>　ＷＳＣＯＰＥ　　　　164　　 -15（　-8.4%）
7位 <5218>　オハラ　　　　　　 1060　　 -84（　-7.3%）
8位 <6993>　大黒屋　　　　　　 76.5　　-5.5（　-6.7%）
9位 <8927>　明豊エンタ　　　　　401　　 -24（　-5.6%）
10位 <2743>　ピクセル　　　　　 45.4　　-2.6（　-5.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　17418　　+193（　+1.1%）
2位 <5706>　三井金属　　　　17719.5　+139.5（　+0.8%）
3位 <6988>　日東電　　　　　 3743.2　 +26.2（　+0.7%）
4位 <7453>　良品計画　　　　 3058.1　 +17.1（　+0.6%）
5位 <6981>　村田製　　　　　 3324.9　 +17.9（　+0.5%）
6位 <5801>　古河電　　　　　 9633.1　 +50.1（　+0.5%）
7位 <6103>　オークマ　　　　　 3723　　 +18（　+0.5%）
8位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1082　　+5.0（　+0.5%）
9位 <6326>　クボタ　　　　　 2298.1　 +10.6（　+0.5%）
10位 <7733>　オリンパス　　　 2024.1　　+9.1（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6857>　アドテスト　　　20895.5　-144.5（　-0.7%）
2位 <7205>　日野自　　　　　　　377　　　-2（　-0.5%）
3位 <1802>　大林組　　　　　 3212.1　 -15.9（　-0.5%）
4位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　　 4253　　 -21（　-0.5%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　　 2300　 -11.0（　-0.5%）
6位 <6471>　日精工　　　　　　948.8　　-4.4（　-0.5%）
7位 <8002>　丸紅　　　　　　 4416.1　 -18.9（　-0.4%）
8位 <2768>　双日　　　　　　 4844.9　 -20.1（　-0.4%）
9位 <7004>　カナデビア　　　　　977　　　-4（　-0.4%）
10位 <4519>　中外薬　　　　　 8342.1　 -33.9（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース