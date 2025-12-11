12月10日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、芸能人たちが「私が今年買ってよかったもの」を紹介。

横澤夏子は買ってよかったものとして山崎実業の「マグネット風呂イス タワー SH25」（4,620円）を紹介。イスに磁石がついていて、お風呂の壁にひっつけられるようになっている。水垢が溜まりにくく、衛生面で機能的だという。

スイーツ女王のぼる塾・田辺智加の今年買ってよかったものは、「世界のお菓子 スペキュロス」（無印良品、290円）。シナモン、ナツメグなど4種類のスパイスを使用したビスケットで、「めちゃくちゃ美味しい」とのこと。

ラランド・サーヤは「白子のようなビヨンドとうふ」（246円）が気に入ったよう。「食品ヒット大賞2024」で優秀ヒット賞を受賞した話題の商品で、白子のほか、ウニ・フォアグラ・マスカルポーネ味も展開されている「海の匂いがなぜかする」とサーヤ。スタジオ試食でもゲスト陣から「白子やん、これ」「白子です！」の声が連発。

ギャル曽根が紹介したのは、「折りたたみミニ洗濯機」（3COINS、4,180円/1月中旬再入荷予定 店舗により在庫状況は異なる）。子どもの上履きや部活で泥だらけになった靴下など、別で洗いたいものを洗えるところがよいとのこと。汚れたものを洗濯機に入れ、水と洗剤を入れ、スイッチを入れるだけ。「コンパクトだけどすごいパワフル」「めちゃくちゃ汚れをしっかり落としてくれる」と推した。

長嶋一茂は、大谷翔平選手も使っているという高性能マットレス「〔エアーSX〕マットレス/HARD」（nishikawa、シングル19万8,000円）を紹介。「（睡眠時間が）1時間ぐらい延びた気がする」とのこと。また、「金」も買ってよかったものとして紹介。

野々村友紀子が勧めたのは、「ShupattoコンパクトバッグS」（1,280円）。水平に物が入るエコバッグで、「お弁当を持って帰るときは絶対これ」と話した。使い終わったあとに簡単に小さく畳めるのもポイントとのこと。

ヒロミはお湯なしでレトルト食品を温めることができる機材「レトルト亭」（アビックスインターナショナル、7,680円）を紹介。キャンプの時にお湯を沸かさずにレトルト食品を温めることができ、「簡単でいい」とヒロミ。一人暮らしの家でも重宝できそうだ。

この模様はTVer（https://tver.jp/series/srkyywnvvh）にて配信中。なお、番組ではプレゼンターによるネタとともに、視聴者のみなさまからの“テッパンネタ”も募集！詳しくは、番組公式サイト（https://www.ntv.co.jp/chidorivskamaitachi/）にて。

