来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝で３年連続９度目の総合優勝を目指す青学大が１１日、東京・青山キャンパスで壮行会を行った。原晋監督（５８）と、登録メンバー１６人のうち１３人（折田壮太（２年）、飯田翔太（２年）、松田祐真（１年）は授業の関係で欠席）が出席した。

壮行会では選手たちが希望区間を明かした。山区間には、多くの選手が立候補。上りの５区には、塩出翔太（４年）、鳥井健太（３年）、小河原陽琉（２年）、上野山拳士朗（１年）の４人が、下りの６区には、佐藤有一（４年）、遠藤大成（２年）が立候補した。

多くの選手が名乗りを上げ、指揮官は「山を制する者が箱根を制する。人選をこの３週間で決めていきたい」と語った。

しかし、現在の青学大には山区間の経験者がいない。「過去１１年で８度優勝しているが、負けたときは大概山でブレーキしている」という難関区間だ。指揮官は「練習はできても試合では外すパターンも結構ある。経験者が少ないというところは不安材料のひとつ」と吐露。それでも、１０日の記者会見後には「山上り、山下り、１年生の秘密兵器がいる。自信はある」とも話していた。