大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が11日（木）、新たにホームゲームのイベント情報を更新した。クラブ公式サイトが伝えている。

2026年1月24日（土）と25日（日）に岡崎中央総合公園総合体育館にて開催されるSVリーグ男子第12節 日本製鉄堺ブレイザーズ戦は『キッズ大冒険 2DAYS』として行われ、STINGS愛知の公式マスコット・スティンビーと、その仲間たちが大集合するイベントが催される。出演キャラクターは現時点で、オカザえもん、レッサーくん（岡崎市消防本部マスコットキャラクター）などが予定されている。

当日はキャラクターイベントとして、スティンビーとその仲間たちが試合前のコートに登場し、子供たちと一緒に、体を動かすイベントを開催。また、グリーティングや謎解きスタンプラリー、小学生以下を対象にしたスティンビーランドではスペシャルコンテンツが楽しめる。

その他にも試合直前のコートを開放し、選手の目線や高さを体感できる人気イベントや、BEE CLUB会員限定「大抽選会」も実施。なお、この大抽選会は試合当日までに入会した方も対象となる。