俳優のイ・ビョンホン（５５）が現地時間７日、米・ロサンゼルスで初開催された「ＫＡＬＨ（Ｋｏｒｅａｎ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｌｅａｄｅｒｓ ｉｎ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ）オナーズ」で、韓国クリエーターとしてのグローバルな活躍が認められ初代受賞者に輝いたと１０日、韓国メディアのインサイトなどが報じた。

ＫＡＬＨは２０２０年、映画、テレビ、音楽、慈善分野のリーダーたちが集結して設立された団体で、韓国系クリエーターたちのグローバル活動を支援している。

記事によると、イベント開催についてＫＡＬＨは「世界の映画界で卓越した業績を成し遂げた、韓国ディアスポラの創作者たちの作品にスポットを当てるため、今年初めて設けられた」と理由を説明したという。イ・ビョンホンは、幅広い演技で国際的名声を確固たるものとした俳優と評され、代表作に映画「どうしようもない」、Ｎｅｔｆｌｉｘ韓ドラ「イカゲーム」シリーズが挙げられたと伝えた。

イ・ビョンホンは「全ての関係者たちに、深く感謝したい」「意味のある初授賞式で賞をいただけて、とても光栄。この栄誉ある瞬間を忘れない」と喜びのコメントを明かしたとした。

同賞にはイ・ビョンホンのほかに、韓国映画界の巨匠・パク・チャヌク監督（６２）、Ｎｅｔｆｌｉｘアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」を手がけたマギー・カン監督が受賞したという。