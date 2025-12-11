BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（不定期、後10・00）が9日に放送され、巨人の岸田行倫捕手（29）と泉口友汰内野手（26）がゲスト出演。今季54ホールドポイント（HP）でセ・リーグの最優秀中継ぎ投手に輝いた大勢投手（26）と46セーブで同じく最多セーブ投手のタイトルを獲得したライデル・マルティネス投手（29）の凄さと違いについて岸田が語った。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（57）、そして宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めており、今季特に奮闘が目立った2人がスタジオに招かれた。

今季3位に終わり、セ・リーグ連覇が果たせなかった巨人。だが、昨季までの抑え役から主に8回を投げるセットアッパーに配置転換されていきなりタイトルに輝いた大勢や、中日から加入して2年連続3度目のセーブ王となったマルティネスらリリーフ投手陣が奮闘した1年でもあった。

大勢、マルティネスともにフォークボール、スプリットといった落ちる球を得意とするが、この2人の凄さについて聞かれた岸田は「いやもう強烈です」とまずはコメント。

大竹からマルティネスについて「フォークボール、凄い捕りにくそうじゃない？」と質問が出ると「マルティネスのフォークボールは捕りやすいです」とし、「大勢のフォークボールは怖いです」と続けた。

「速くて、どっちに落ちるか分からない時あるんですよ、その日によって」と大勢のフォークボールについて説明した岸田。「そんなの打てるわけなくないですか？」（宮崎）「打てるわけない。キャッチャーが捕れない…」（大竹）と言われると苦笑いだった。

ここで泉口はマルティネスについて「去年対戦させてもらったんですけど、絶対（打席に）立ちたくないなと思いました」とし、「角度が凄いんですよ。本当に2階から投げてくる印象を受けたので。それが味方になるっていうのは本当に今年は心強かったです」とコメント。

そして、三村から「さすがに左手いてぇなって、もうその次元ではないでしょ？」と聞かれた岸田は「いや、痛いっすよ！」と苦笑い。「みんな基本的に球、速いんで。僕の左手の人差し指は死んでます」と痛〜い“捕手あるある”を明かしていた。