ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系、以下『ふてほど』）の公式Instagramが、12月9日に更新。《富士そばで働く純子（#河合優実さん）を発見 何着ても似合うなぁ》とつづり、1枚の写真がアップされた。その写真は、河合が「名代富士そば」の店員姿で微笑むものだった。

投稿のコメント欄には、

《こんな可愛い店員さん居たら絶対常連になる！》

《まさかの富士そば勤務？謎が多すぎるには程がある（笑）》

などの声が多数並び、3.7万の「いいね！」がつけられている（12月11日時点）。

2024年1月から放送され大ヒットした『ふてほど』。2026年1月4日には、スペシャルドラマが放送される。

「2年ぶりの復活で、サブタイトルは『真面目な話、しちゃダメですか？』と発表されています。主演の阿部サダヲさん、河合さん、仲里依紗さん、吉田羊さんら、あの面々が勢ぞろいします。脚本はもちろん宮藤官九郎さんです。

内容はまだ明らかではありませんが、好きな時代に行けるタイムトンネルによって、9人の小川市郎（阿部）が大集結し、とんでもないことになりそうです。

また、江口のりこさんが政治家役で出演。その周辺で事件が起こるようです。しかし、純子（河合）がなぜ富士そばなのか？ それはまったくわかりません（笑）」（芸能記者）

12月10日、「名代富士そば」の公式Xが更新され、冒頭のポストを引用し、《えっちょっと待って…!! 富士そばに純子（#河合優実）さんが?!》と “匂わせ投稿” をしている。

そこで本誌は、「名代富士そば」の運営会社に『ふてほど』収録について問い合わせてみたが、「特に弊社からお話できることはありません」とのことだった。

「設定では、純子は阪神・淡路大震災で亡くなることになっていますが、スペシャルドラマでは、父の市郎がその未来を変えるためにタイムスリップします。また、ドラマのポスターでは純子がボディコン姿になっており、その格好でも登場するのかも気になるところです」（同）

大晦日の『NHK紅白歌合戦』に審査員として出演。そして正月には『ふてほど』と、“河合優実三昧” の年末年始となりそうだ。