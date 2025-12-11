１１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、東京・渋谷区が繁華街でのポイ捨てを減らすため、１０日に「きれいなまち渋谷みんなでつくる条例」を可決。コンビニエンスストアやテイクアウトを伴う店や自動販売機の設置者などに、ごみ箱の設置を義務付け、設置しなかった場合は５万円以下の罰則を科し、ポイ捨てした人に対しても２０００円を科すことを決めたことを報じた。

来年４月に施行、過料も６月からスタートする今回の条例について、コメンテーターとして出演した放送作家でタレントの野々村友紀子さんは「（ポイ捨ては）同じ日本人として恥ずかしいなというのもありますし、取ったらいいと思います、お金」と話し出すと「昔みたいなコラコラおじさんみたいな『コラ〜ッ！ 捨てるな！』みたいなおじさんが今いないですから、渋谷は特に。もっと（ごみ箱を）配置した方がいいと思います。でも、それもお金がかかりますから、過料で取ったお金で見回りもしてもらって」と続けた。

「でも、分かるんですよ。私も渋谷とかでテイクアウトして『これ、どこに捨てたらいいの？』っていうのが…。受け取ってくれないですから、お店もっていうところもありますから。それで一時、問題になったのが女子トイレでカップがあふれたり、缶を捨てるところにむりやり捨てたりとか、ひどい人だと、コインロッカーの空いてるところに詰めたりとか、ありとあらゆるところに詰め出したりとか問題になってるから…」と自身の体験を振り返ると「本当は一人一人の責任ですけど…。店は（罰金は）なんでや？って思いがあるかも知れませんけど、本当は捨てる人が悪いですから。せめて持ち帰れる袋を一緒にくれるとか。『絶対に責任持って持って帰ってくださいよ！ お金取られますよ、捨てたら！』とか、もっと言うとか」と進言。「お金を取り出したら、きっと減るとは思うんですよね。やっぱり、お金取られるのは嫌だから」と結論づけていた。