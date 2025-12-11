数多くのキャラクター公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」

スケーターから、ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」のデザインを採用した、ハンドル付きの大型2WAYステンレスタンブラーが発売されています☆

スケーター ディズニー「ミッキーマウス／くまのプーさん」2WAYステンレスタンブラー

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ

家庭用品・日用雑貨品を製造販売する「スケーター」が、ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」デザインを採用した、ハンドル付きの大型2WAYステンレスタンブラーを発売。

飲み物の温度を長時間キープできる真空二重構造が採用されたドリンクウェアです。

外出先でもホットはあたたかさをしっかり維持し、アイスは氷が溶けにくく、ひんやりとしたおいしさが長続きします。

気温の変化が大きい季節でも安心して使え、朝の通勤やおでかけ、アウトドアまで幅広いシーンで毎日頼りになる一本です。

フタには、口当たりの良いシリコーン製ストローと、フタを開けてそのまま飲める直飲み口の2種類を搭載。

リップメイクを気にする時や運転中は「ストロー」、冷たい飲み物をゴクゴク飲みたい時は「直飲み」など、シーンに合わせて使い分けができます。

結露しにくいためデスクワークに最適で、底面は一般的な車のドリンクホルダーにも対応（※）しており、ドライブのお供にもぴったりです☆

※底面直径約78mm。車種のホルダーサイズを確認ください。また、車のドリンクホルダーに対応しているのは「STSTB9」のみとなります。

STSTB6「ミッキーマウス」

サイズ(約)：幅130×奥行95×高さ218mm（ハンドル含む）

容量：570ml

くすみカラーがおしゃれな「ミッキーマウス」デザインの570mlタイプ。

手足を上げながら笑みを浮かべる「ミッキーマウス」の姿がプリントされています。

STSTB6「くまのプーさん」

サイズ(約)：幅130×奥行95×高さ218mm（ハンドル含む）

容量：570ml

ホワイトを基調にした「くまのプーさん」デザインの570mlタイプ。

ハニーポットを抱えながらお座りする「くまのプーさん」の姿に心が和みます。

STSTB9「ミッキーマウス」

サイズ(約)：幅143mm×奥行102mm×高さ297mm（ハンドル含む）

実容量：830ml

手を後ろに組みながらポーズをきめる「ミッキーマウス」を描いた830ml。

ハンドル付き＆大容量たいぷなので、長時間のデスクワークやドライブも最適です。

STSTB9「くまのプーさん」

サイズ(約)：幅143mm×奥行102mm×高さ297mm（ハンドル含む）

実容量：830ml

幸せそうな表情を浮かべながらハニーポットを抱える「くまのプーさん」をデザインした830ml。

ワンポイントであしらわれた”ハチ”の姿がアクセントになっています。

シーンに合わせて飲み方を選べる、大容量タイプのステンレスタンブラー。

スケーター公式オンラインショップにて販売されている「ミッキーマウス」「くまのプーさん」2WAYステンレスタンブラーの紹介でした☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

