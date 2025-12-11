さくら情報システム株式会社と株式会社SYSホールディングスが、ビジネスの付加価値最大化を目指し、2025年12月10日より業務提携を開始。

両社の強みである専門知識や技術リソースを掛け合わせ、IT人材不足の解消やDX推進に向けた体制強化が図られます。

さくら情報システム株式会社・株式会社SYSホールディングス「業務提携」

提携開始日：2025年12月10日

さくら情報システム：代表取締役社長 伊延 充正

SYSホールディングス：代表取締役会長兼社長 鈴木 裕紀

三井住友銀行グループのシステム構築を支えてきたさくら情報システムと、東海地方を基盤にグローバル展開を進めるSYSホールディングスが連携。

これまでも金融業界のシステム開発等で協業関係にありましたが、今回の提携により、エネルギー業界などさくら情報システムが強みを持つ分野へも協業領域が拡大されます。

高度化・複雑化するITニーズに対し、両社のリソースを融合させることで柔軟かつ強力な対応力を実現。

グローバル人材の活用と事業拡大

SYSホールディングスが持つ、15カ国からのグローバル人材ネットワークや幅広いIT分野の専門知識を積極的に活用。

案件対応力の強化に加え、両社の顧客基盤を活かしたサービス提案やシステム開発案件への参画が進められます。

人材交流や育成を通じたシナジー効果により、新規顧客の獲得や収益拡大、ひいては企業のIT化・DX推進への貢献が期待される取り組みです。

強固なパートナーシップのもと、新たなビジネス価値の創出を目指す両社の今後の展開に注目です。

さくら情報システム株式会社・株式会社SYSホールディングス「業務提携」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post グローバル人材と技術を融合！さくら情報システム・SYSホールディングス「業務提携」 appeared first on Dtimes.