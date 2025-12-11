関東では空気が際だって乾燥していて、火災・延焼が発生する可能性が高まっています。11日から12日にかけては、沿岸部中心に風も強まる見込みで、火の取り扱いには十分な注意が必要です。

■極端な少雨で空気カラカラ

関東地方では連日のように火災のニュースが報じられていますが、この原因のひとつに「空気の乾燥」が考えられます。この時期は例年、降水量が少なく、空気が乾燥してくる頃ではありますが、今年はそれに輪をかけて降水量が少なく、極端な少雨となっています。

気象庁が発表している過去30日間の降水量の平年比によると、太平洋側を中心に平年の20％未満を示す茶色のエリアが目立ち、特に関東内陸部では、30日間で降水量が0.0ミリという所もみられます。東京都心もこの期間の降水量は0.5ミリで、平年のわずか1％となっています。

この極端な少雨で空気はカラカラに乾燥し、11日午後3時現在、東京、神奈川、埼玉、群馬に乾燥注意報が継続して出されています。

■12日にかけて風が強く火災起こりやすい気象条件

空気がカラカラに乾燥している中、関東では南風が強まっていて、沿岸部を中心に強風注意報も発表中です。また、12日は冬型の気圧配置になるため、関東でも乾いた北風が強まり、一段と火災の起こりやすい気象条件となりそうです。

12日は日中も気温が上がらず厳しい寒さになりますが、暖房器具などの火の取り扱いに十分な注意が必要です。