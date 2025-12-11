ラグビー・リーグワン1部の東京SGは11日、開幕戦（13日、BR東京戦）の登録メンバー23人を発表した。

昨季限りで浦安を退団し、今季から東京SGに移籍したPR竹内柊平（28）が先発入り。新チームでの初陣を前に「めちゃくちゃ楽しみです。サンゴリアスのアグレッシブ・アタッキング・ラグビーがめちゃくちゃ好きなので、それをグラウンドで表現したくてうずうずしてます」と胸を高鳴らせた。チームに本格的に合流したのは、日本代表として参加した欧州遠征から帰国した11月末。「サインのコールとかも違うので一から覚えるのに苦労した」としながらも「皆さんのおかげでサンゴリアスのスクラムが組めるようになった」とチームに馴染んできた。

開幕日に行われる4試合の中で試合開始時間が最も早く、今季のリーグワン1部で先陣を切って試合に臨む。竹内は相手のBR東京を「爆発力のあるチームでアタックに自信を持っている」と警戒し「フィジカルでハードに止める。フィジカルのところは僕がリードできる」と自身の役割を明確にした。「新しいチームになったけどお客さんではないので、主体的にガツガツ行こうと思ってます。サントリーの竹内として自分のラグビーを見せられるのがワクワクしています」。“サントリーデビュー”へ気持ちを高めた。