Ãª¶¶Î®¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óUPË¡¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡¿Ãª¶¶¹°»ê
¡½¡Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ¡Á¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¡¢Âè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤âÌ³¤á¤ëÃª¶¶¹°»ê¤¬¡¢Æü¡¹¤Î·ãÌ³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¯³Ø¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ê°Ê²¼¡¢Ãª¶¶¹°»ê»á¤Î´ó¹Æ¡Ë
¢¡º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿Ì¤Íè¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡ÀèÆü¡¢»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Ç»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤ò²ó¤ë¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡¼ã¤¤º¢¡¢Âç²ñ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿³§¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¢¡¼¤Ç¡¢¤³¡¼¤Ç¡×¤ÈÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤ÆÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤³¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²¼´Ø¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡¢ÃÝÂ¼¹ë»á¡Ê¤«¤Ä¤·¡Ë¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤â¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ï²¼´Ø»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤È¤Ï¼ã¼ê»þÂå¤ò¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Æ»¾ì¤Ç¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Ãç´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²¼´ØÂç²ñÄ¾Á°¡¢¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤¬¹ø¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÞî±¡¢²¼´Ø»Ôºß½»¤ÎÃÝÂ¼¤µ¤ó¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤ÈÃÝÂ¼¤µ¤ó¡¢ÌðÌîÄÌ¤¯¤ó¡Ê¡Ç02Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿·¤·¤¯Îý½¬À¸¤¬ÆþÌç¤·¤Æ¤âÂ³¤«¤º¡¢¹ç½É½ê¤Ë3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬È¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹ç½É½ê¡¢Æ»¾ì¡¢É÷Ï¤¡¢³°ÁÝ½ü¤Ê¤É¤Î»¨ÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤Ù¤Æ3¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤ÏÎÀÄ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Á¤ã¤ó¤³ÈÖ¡ÊÎÁÍýÅöÈÖ¤äÀöÂõ·¸¡Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÝÂ¼¤µ¤ó¤ÈÌðÌî¤¯¤ó¤¬1ÆüÃÖ¤¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤³ÈÖ¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª ¤Á¤ã¤ó¤³ÈÖ¡ª ÎÀÄ¹¤Ê¤Î¤Ë¡ª
¡¡ÃÝÂ¼¤µ¤ó¤È²¿Ç¯¤Ö¤ê¤«¤ËÁÈ¤ó¤À»î¹ç¤Ï¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÎÏ¤¬½Ð¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢µ²±¤ÎÎÏ!?
¡¡ÃÝÂ¼¤µ¤ó¡¢ÌðÌî¤¯¤ó¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï24ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¡£µ²±¤¬¤½¤Î»þÂå¤ËÌá¤ë¤È¡¢ÆùÂÎ¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡¡³§¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢¾ðÇ®¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¡¢¡ÖÀÎ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Ãç´Ö¤È²ñ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡ÀÎ¤ÎÃç´Ö¤Ë²ñ¤¦¤È¤¤Ï¡¢ÃÑ¤¸¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅØÎÏ¤â¼«Á³¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¼ãÊÖ¤ë¤È¡¢ÆùÂÎ¤Ë¤â¤ª¤Î¤º¤ÈÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ»þÀÞ¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤²Êý¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤è¤·¡ª
¡¡ÍèÇ¯¤Î1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¡¢ÆÍ¤ÃÁö¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤µ¤¡¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¤¤¾¡ª ²æ¤¬Ê¢¶Ú¡ª¡Êµã¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÝÂ¼¤µ¤ó¤ÈÌðÌî¤¯¤ó¤ÈËÍ¤Î3¿Í¤ÎLINE¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î²¶¤¿¤Á¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
¾ðÇ®¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÀÎ¤ÎÃç´Ö¤Ë²ñ¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¡ª
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
¡½¡Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ¡Á¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¡ÚÃª¶¶¹°»ê¡Û
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¡¢Âè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤âÌ³¤á¤ëÃª¶¶¹°»ê¤¬¡¢Æü¡¹¤Î·ãÌ³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¯³Ø¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ê°Ê²¼¡¢Ãª¶¶¹°»ê»á¤Î´ó¹Æ¡Ë
¢¡º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿Ì¤Íè¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡¼ã¤¤º¢¡¢Âç²ñ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿³§¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¢¡¼¤Ç¡¢¤³¡¼¤Ç¡×¤ÈÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤ÆÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤³¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²¼´Ø¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡¢ÃÝÂ¼¹ë»á¡Ê¤«¤Ä¤·¡Ë¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤â¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ï²¼´Ø»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤È¤Ï¼ã¼ê»þÂå¤ò¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Æ»¾ì¤Ç¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Ãç´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²¼´ØÂç²ñÄ¾Á°¡¢¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤¬¹ø¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÞî±¡¢²¼´Ø»Ôºß½»¤ÎÃÝÂ¼¤µ¤ó¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤ÈÃÝÂ¼¤µ¤ó¡¢ÌðÌîÄÌ¤¯¤ó¡Ê¡Ç02Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿·¤·¤¯Îý½¬À¸¤¬ÆþÌç¤·¤Æ¤âÂ³¤«¤º¡¢¹ç½É½ê¤Ë3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬È¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹ç½É½ê¡¢Æ»¾ì¡¢É÷Ï¤¡¢³°ÁÝ½ü¤Ê¤É¤Î»¨ÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤Ù¤Æ3¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤ÏÎÀÄ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Á¤ã¤ó¤³ÈÖ¡ÊÎÁÍýÅöÈÖ¤äÀöÂõ·¸¡Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÝÂ¼¤µ¤ó¤ÈÌðÌî¤¯¤ó¤¬1ÆüÃÖ¤¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤³ÈÖ¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª ¤Á¤ã¤ó¤³ÈÖ¡ª ÎÀÄ¹¤Ê¤Î¤Ë¡ª
¡¡ÃÝÂ¼¤µ¤ó¤È²¿Ç¯¤Ö¤ê¤«¤ËÁÈ¤ó¤À»î¹ç¤Ï¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÎÏ¤¬½Ð¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢µ²±¤ÎÎÏ!?
¡¡ÃÝÂ¼¤µ¤ó¡¢ÌðÌî¤¯¤ó¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï24ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¡£µ²±¤¬¤½¤Î»þÂå¤ËÌá¤ë¤È¡¢ÆùÂÎ¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡¡³§¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢¾ðÇ®¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¡¢¡ÖÀÎ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Ãç´Ö¤È²ñ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡ÀÎ¤ÎÃç´Ö¤Ë²ñ¤¦¤È¤¤Ï¡¢ÃÑ¤¸¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅØÎÏ¤â¼«Á³¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¼ãÊÖ¤ë¤È¡¢ÆùÂÎ¤Ë¤â¤ª¤Î¤º¤ÈÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ»þÀÞ¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤²Êý¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤è¤·¡ª
¡¡ÍèÇ¯¤Î1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¡¢ÆÍ¤ÃÁö¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤µ¤¡¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¤¤¾¡ª ²æ¤¬Ê¢¶Ú¡ª¡Êµã¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÝÂ¼¤µ¤ó¤ÈÌðÌî¤¯¤ó¤ÈËÍ¤Î3¿Í¤ÎLINE¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î²¶¤¿¤Á¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
¾ðÇ®¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÀÎ¤ÎÃç´Ö¤Ë²ñ¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¡ª
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
¡½¡Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ¡Á¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¡ÚÃª¶¶¹°»ê¡Û
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô