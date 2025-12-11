子役の永尾柚乃（9）が11日に都内で行われた「2025 第38回 小学館DIMEトレンド大賞発表・贈賞式」に出席し、「ベストキャラクター賞」を受賞。“超ド級”な夢を語った。

艶やかな袴姿で登場。冠番組やバラエティなどにも出演し、幅広い活躍を遂げた今年は「感謝の一年」。「長いようで短い。昨日2025年が始まった感じがします。凄い楽しい一年だった」と充実感をにじませた。

高い演技力とコメント力で多くの人を圧倒する永尾。ほしいクリスマスプレゼントを聞かれ「まだ決めてないんですけど…」と悩みながらも「キャンピングカーがほしかった」と本音をもらした。

サンタさんだけでなく両親にもねだったが「ちょっと大きいかな…」と要望は通らなかったようで 「いつか私はキャンピングカーを買いたいと思います！」と“超ド級”な夢を語った。

イベントでは、ともに受賞したお笑い芸人の永野との豪華コラボが実現。ギャグをふたりで披露すると、会場からは大きな拍手が沸き起こり、大盛り上がりだった。

ビジネスからエンターテインメントまで、幅広いジャンルでその年のトレンドを映し出すような注目賞品、ヒット商品、先見性のある賞品を選出する同賞。本年は映画「国宝」が大賞を受賞した。