静かなクリック音で作業を邪魔しない！【エレコム】のワイヤレスマウスがAmazonに登場！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
長時間の作業でも手首と指への負担を極限まで抑える！【エレコム】のワイヤレスマウスがAmazonに登場！
エレコムのワイヤレスマウスは、医師と共同開発することで、究極の握り心地を追求した5ボタンマウスである。長時間の作業でも手首と指への負担を極限まで抑え、快適なPC操作をサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
習志野台整形外科内科の宮川一郎院長の監修のもと、マウス操作で酷使される「腕橈骨筋」と「総指伸筋」に着目して開発された。手を自然に乗せるだけで使えるように、手の筋に適した角度と形状を追求している。余計な力が入らないため、手首と指にかかる負担を極限まで抑える。
→【アイテム詳細を見る】
“まるで握っていないかのような心地よさ”を実現するため、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形が採用されている。これにより、長時間の作業でも快適な操作感を維持する。
左右のボタンには、パナソニック社製の静音スイッチを採用しているため、クリック音が気にならない。
→【アイテム詳細を見る】
サイズはMとLの2種類あり、手のサイズによって最適なものを選べる。
長時間の作業でも手首と指への負担を極限まで抑える！【エレコム】のワイヤレスマウスがAmazonに登場！
エレコムのワイヤレスマウスは、医師と共同開発することで、究極の握り心地を追求した5ボタンマウスである。長時間の作業でも手首と指への負担を極限まで抑え、快適なPC操作をサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
習志野台整形外科内科の宮川一郎院長の監修のもと、マウス操作で酷使される「腕橈骨筋」と「総指伸筋」に着目して開発された。手を自然に乗せるだけで使えるように、手の筋に適した角度と形状を追求している。余計な力が入らないため、手首と指にかかる負担を極限まで抑える。
→【アイテム詳細を見る】
“まるで握っていないかのような心地よさ”を実現するため、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形が採用されている。これにより、長時間の作業でも快適な操作感を維持する。
左右のボタンには、パナソニック社製の静音スイッチを採用しているため、クリック音が気にならない。
→【アイテム詳細を見る】
サイズはMとLの2種類あり、手のサイズによって最適なものを選べる。